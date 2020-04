Fernando Alonso: "Nunca he tenido la intención de criticar lo que está haciendo el Gobierno"

El pasado 12 de marzo, Fernando Alonso habló sobre la gestión del Gobierno español que estaba haciendo de la crisis del coronavirus. Las respuestas a esto no tardaron en llegar y Del Bosque mostró su malestar por lo que dijo el piloto asturiano afirmando que "alguno protesta y luego cotiza fuera". Tras ello, el expiloto de la Fórmula 1 afirmó "que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más".

Un mes después de lo ocurrido, Alonso ha querido hablar de nuevo sobre ello. "No quería que se malinterpretara nada de mis palabras en un momento en el que hay que estar unidos. No tengo ninguna implicación política. Nunca me sentí aludido por lo que dijo Del Bosque", explicó en el Transistor de Onda Cero y en El Partidazo de la COPE.

El dos veces campeón del mundo se encuentra en Suiza confinando debido al coronavirus consciente de la importancia de quedarse en casa: "Estoy en Suiza y también rigen las medidas de confinamiento. Tengo una cinta de correr que tenía medio olvidada. Me ha dado la vida".

El Covid-19

"Nadie lo imaginaba, cuesta creer lo que ha pasado en España y en el mundo. Viniendo de China lo veíamos lejano, sin repercusión, luego en Italia pero parecían focos localizados... Pero el virus era nuevo para todos y ha sorprendido a los países, los médicos... Como decía Pau, el perder un familiar sin poder despedirte es realmente triste", comentó.

