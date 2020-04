Briatore y el peor momento de Fernando Alonso: "Nunca le había visto llorar"

Flavio Briatore participó de cerca en la carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Ahora va a cumplir 70 años y ha realizado una entrevista en el Corriere dello Sport en la que se ha referido al piloto asturiano. No tiene remordimientos con su trayectoria, pero sí una 'espinita': su marcha a McLaren.

"La única mierda fue que se marchara a McLaren. El gran arrepentimiento es Ferrari, perdió dos campeonatos del mundo por causas ajenas a su voluntad . El primero, en 2010, ya se había ganado y hubo un error desde el muro. Fue muy difícil, nunca había visto llorar a Fernando", dice sobre aquella etapa de Fernando Alonso.

Y añade: "La historia de la F1 habría cambiado, al año siguiente con una motivación increíble habría ganado nuevamente y Domenicali y Montezemolo se habrían quedado. Los malentendidos surgieron después de ese episodio".

Recuerda una sensación parecida con Schumacher: "Creo que habíamos empezado a celebrar demasiado. También me pasó a mí con 'Schumi'. Estábamos convencidos de que ganaría el Mundial en Suzuka, habían organizado una fiesta con ostras y camarones. No ganamos: tres de nosotros nos encontramos entre los camarones, 'Schumi' que no habló para nada y su mánager".

Fernando Alonso y Briatore dialogan Reuters

Sobre la parrilla actual, elige a sus tres preferidos: "Hamilton, luego Verstappen y Leclerc. Me gustaría ver a estos dos juntos en el mismo equipo", dijo. Además, se pregunta por qué Ferrari no gana un Mundial desde 2007 con Kimi Raikkonen: "Todavía no entiendo cómo Ferrari no gana: tiene la financiación, tiene historia, tiene muy buena mecánica, creo que falta un aglutinante de todo", se cuestiona.

Cumplir 70 años

Sobre como lleva el hecho de cumpir 70 años dio una genial respuesta: "Mi amigo Bernie (Ecclestone) me consuela y se convertirá en padre a los 89 años de edad. Pensé que era una broma cuando me dijeron que iba a tener otro hijo. La gente juzga, pero ahora Bernie sabe que el hijo le hará compañía a su esposa cuando él se vaya".

