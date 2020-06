"¿Carlos Sainz a Ferrari? Si sigo así yo también tendré mi oportunidad"

El piloto italiano Antonio Giovinazzi habló sobre la posibilidad de haber ocupado el asiento libre que había en la Escudería Ferrari. El joven corredor afirma que para él fue un orgullo haber estado en la lista de posibles candidatos para ocupar uno de los puestos de mayor privilegio de la parrilla de la Fórmula 1.

El integrante del equipo Alfa Romeo fue entrevistado en Sky F1 y habló sobre la posibilidad de haber ocupado un lugar que finalmente será para Carlos Sainz. "Aún formo parte de esa familia y estaba verdaderamente feliz de ser parte de la lista de los que tenían una opción para coger ese sitio", afirmó.

Para un piloto tan joven como él, el simple hecho de haber formado parte de la terna de posibles candidatos es un indicador de que está haciendo un buen trabajo. El hecho de que esta temporada no haya podido disputar ni una sola carrera debido a la pandemia del Covid-19 no ha supuesto algo positivo de cara a su elección.

Giovinazzi en el GP de Azerbaiyán REUTERS

Sin embargo, Giovinazzi se encuentra muy motivado y confiado en su trabajo, por lo que asegura que con trabajo la oportunidad terminará llegando: "Todavía soy joven, con lo que estoy seguro de que si sigo así, luchando y trabajando duramente, podré tener mi oportunidad con Ferrari en el futuro".

El corredor italiano cree que si esta temporada se hubiera disputado de una forma más normal, sus opciones habrían sido mayores: "Creo que, al final, en mi carrera, nunca he tenido nada fácil. Siempre lucho, siempre he tenido que hacer muchos sacrificios para lograr cualquier cosa".

Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, de la escudería Alfa Romeo, posan con el coche antes de los tests de Barcelona de Fórmula 1 Albert Gea Reuters

"Creo que quizá no era el momento adecuado, después de solo 23 grandes premios. La temporada pasada crecí mucho, pero este año todavía no hemos corrido, con lo cual habría sido muy difícil para mí", aseguró el joven piloto.

Aunque correrá esta temporada con la escudería de Alfa Romeo, Giovinazzi sigue siendo un piloto de la casa del Cavallino Rampante, por lo que no le perderán la pista: "He crecido como piloto, pero los resultados aún no llegaron. Sin embargo, todavía soy parte de Ferrari y Mattia Binotto ha dicho que me seguirán".

Los buenos resultados en Alfa marcarán su futuro

Por ello, conseguir buenos resultados con Alfa será ahora su objetivo: "Estoy seguro de que trabajando con Alfa Romeo podremos lograr juntos grandes resultados. Ese es el objetivo principal ahora. Ese es mi equipo. En el futuro, veremos".

No obstante, Giovinazzi no esconde que su gran sueño sería correr con Ferrari. Por ello, el italiano prepararse a fondo para cuando tenga la oportunidad mostrar allí su mejor versión: "Sé que todavía soy un piloto de Ferrari, con lo que estoy seguro de que quizá en el futuro podré tener una oportunidad".

Ferrari se decantó por Carlos Sainz para suplir la baja del campeón del mundo Sebastian Vettel, pero sin duda tiene en Antonio Giovinazzi otra de las grandes perlas del mundial. El joven piloto podría ser la nueva estrella de la 'Scuderia' y pelear así por el título. La temporada pasada, en el año de su debut, su mejor resultado fue el quinto puesto conseguido en Brasil.

