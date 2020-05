"No me sorprendería si Mick Schumacher debuta en la Fórmula 1 este año"

La Fórmula 1 sigue parada a consecuencia del coronavirus tras el aplazamiento de numerosas carreras. La temporada comenzará con dos carreras consecutivas a puerta cerrada en Austria el 5 y el 12 de julio.

A pesar de que aún no haya tenido lugar la primera carrera, ya se habla del futuro, de cómo van a ser los próximos años y de los rumores que colocan a ciertos pilotos en las diferentes escuderías. Uno de esos nombres es el de Mick Schumacher.

El hijo de Michael cumplirá este año su segunda temporada en Fórmula 2 y ya sueña con dar el paso algún día para competir en el Gran Circo.

Mick forma parte de la Academia de Jóvenes pilotos 'ferrarista' desde 2019. Todo con vistas a subir en 2021, previsiblemente con Alfa Romeo. Aunque todo podría adelantarse, según ha confesado el expiloto de F1, Nick Heidfeld.

"No me sorprendería si vemos a Mick en el coche esta temporada. Si él hace un gran trabajo en Fórmula 2 y Giovinazzi tiene aún más problemas de los que ya tuvo el año pasado, no me sorprendería que Mick estuviera ahí sentado a mitad de temporada", expresó en Sky Alemania.

