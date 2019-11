Mick Schumacher deja en el aire su futuro en F1: "¿En Ferrari junto a Leclerc? ¿por qué no?"

Mick Schumacher correrá por segundo año en F2 con Prema. De esta manera, el piloto continúa preparándose en la antesala de la categoría reina. Así lo anunció la escudería de automovilismo el pasado jueves. No obstante, el hijo mayor de Michael aprovechó su estancia en Abu Dabi para la última cita de la competición para hablar sobre su futuro.

"Aunque tengo la Superlicencia, no he tenido una verdadera oportunidad para dar el salto a la F1, así que me quedo en F2 que es lo más inteligente, donde el objetivo es pelear por el título en 2020", declaró.

Además, Mick confesó que ha sido "un sueño" poder pilotar coches con los que ganó su padre. "¿Si en un futuro pienso en acompañar a Leclerc de rojo? Bah, con Charles ya he trabajado y me sentí muy bien, ¿por qué no?", reconoció el joven.

Mick Schumacher: "Lo que mi padre fue para Vettel, lo es él para mí ahora" Reuters

Por su parte, el piloto afirmó que ha aprendido muchas cosas en su primera temporada en Fórmula 2 y que le van a ser "de gran ayuda" para la próxima campaña. "Gestionar los neumáticos ha sido clave y con el paso de las carreras, lo he hecho mejor y mejor, la verdad es que tengo ganas de empezar la nueva temporada. Además, lo volveré a hacer con Prema, estoy muy agradecido que hayan confiado en mí de nuevo", indicó.

[Más información: Mick Schumacher: "Lo que mi padre fue para Vettel, lo es ahora él para mí"]