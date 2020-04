Bernie Ecclestone, el hombre que cambió la F1: polémico, multimillonario y padre a los 89 años

Bernie Ecclestone (28 de octubre de 1930, Reino Unido) es uno de esos personajes excéntricos, pero que todo el mundo acaba cogiéndole cierto cariño o simpatía. Sin pelos en la lengua y todo una máquina de hacer dinero, este octogenario ha vuelto a copar las portadas de medio mundo tras anunciar que será padre a la edad de 89 años.

El británico comenzó a formar su imperio a muy temprana edad. Con tan solo 17 años formó la compañía Compton & Ecclestone junto a Fred Compton. Tan solo dos años más tarde, en 1949, empezó a competir en Fórmula 3, pero un grave accidente en Brands Hatch le alejó de la competición para siempre. En cierta medida, no compitió más, pero sí que siguió ligado al mundo del motor a partir de 1957.

En ese año se convierte en el mánager del piloto Stuart Lewis-Evans y también pasa a comprar la escudería Connaught. Pero un nuevo revés llegó a la vida de Ecclestone. En 1958, Lewis-Evans fallece en un fatídico accidente, algo que hace mella en Bernie hasta tal punto que vuelve a retirarse del mundo automovilístico. Tuvo que pasar más de una década para su retorno, el cual estuvo manchado otra vez por una prematura muerte.

Bernie Ecclestone Reuters

En 1970, regresa otra vez al mundo del motor como mánager del alemán Jochen Rindt, pero este acabó falleciendo ese mismo año con la temporada aún sin finalizar y fue proclamado campeón a título póstumo. Pero esta vez Bernie Ecclestone no dio un paso a un lado. Más maduro y con ya varias batallas que le habían curtido, siguió metido en el mundillo y compró, en 1972, el equipo Brabham de Ron Tauranac.

Dio inicio así a su ascensión a lo más alto de la Fórmula 1. Guerras que luchó y ganó durante más de dos décadas para continuar forjando ese especial carácter que le mantuvo como el gran magnate de la Fórmula 1 durante 40 años hasta que en 2017 le nombraron presidente honorífico de la FIA. "Estoy despedido. Estoy fuera, ya es oficial. No voy a dirigir más la empresa", dijo entonces Ecclestone.

El imperio Ecclestone

El Gran Circo empezó a tener pocos secretos para Bernie. Después de alejar el mal fario que le había perseguido durante sus primeras aventuras en el automovilismo, se decidió a comenzar su escalada a la cumbre de un mundo, el de la Fórmula 1, al que quería lanzar por sus posibilidades y, también, sacar rédito. Para ello fundó la Asociación de Constructores de F1 (FOCA).

Su nombre pasó de ser el de un prácticamente desconocido con muy mala suerte a uno de los nombrados de forma habitual tanto en los boxes como en los despachos. Junto a Frank Williams, Colin Chapman, Teddy Mayer, Ken Tyrrel y Max Mosley formó la FOCA, pero pronto se alzó como la voz cantante del asunto para negociar tanto el reparto de las ganancias como los derechos televisivos.

Si en 1972 fundaba la FOCA, en 1974 ya tenía el control absoluto de la misma. Y fue así como ya comenzada la década de los 80 logró un pacto nunca antes visto en la F1. El llamado como 'Acuerdo de la Concordia', con la FIA, permitía a la Asociación de Constructores negociar de forma directa esos contratos televisivos que tantos ingresos producían.

Bernie Ecclestone Reuters

Viendo que su ambición no tenía fin, la FIA decidió ir un paso por delante antes de verse absorbida por el potencial de Ecclestone. El chaval que dejó los estudios para fundar su primera empresa sin haber cumplido la mayoría de edad, se convirtió en vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Con el nombramiento llegó también la venta de su hasta entonces equipo, Brabham, y la desaparición de la FOCA.

Con él a los mandos, la Fórmula 1 cambió para siempre. El Gran Circo se convirtió en un negocio del que todos querían formar parte. Ecclestone fundó en 1988 la FOPA (Formula One Promotions and Administration) -la cual más tarde pasaría a ser la FOM (Formula One Management)- y el dinero comenzó a entrar en este mundo sin parar.

No solo la televisión apostaba fuerte por el Mundial de Fórmula 1, sino que los anunciantes vieron como una plataforma perfecta para la expansión de sus marcas el invertir en el Gran Circo de Ecclestone, un Bernie que incluso consiguió que una parte de los derechos televisivos fueran a parar a su bolsillo particular. Todo un genio que no solo se enriqueció hasta convertirse en una de las grandes fortunas del Reino Unido, sino que hizo que la F1 diese el salto definitivo.

El fin de una era

Todo lo que comienza, acaba. Y eso también le pasó a Ecclestone. Aunque tuvieron que pasar muchos años para conseguir apartarle de la dirección de la Fórmula 1. Pero esa 'jubilación obligada' le llegó con 86 años, nada más y nada menos. Toda una vida dedicada al mundo del motor quedaba ya en el recuerdo. Como imborrables son las muchas 'perlas' que ha ido dejando durante ese tiempo en la cumbre.

De los últimos años de la Fórmula 1 dijo que era "una inmensa mierda" e incluso se atrevió a hablar de una leyenda como Ayrton Senna: "La muerte de Senna es como si Jesús hubiera sido crucificado por televisión". También ha pisado varios charlos, como cuando habló de Hitler: "Adolf asumió las riendas de un país en quiebra y lo transformó en poderoso". Y en referencia a una dictadura comentó que "la F1 debe volver a cuando yo era el dictador".

Ecclestone y Michael Schumacher EFE

Por si fuera poco, Ecclestone también ha querido dejar su opinión sobre el aluvión de cancelaciones de Grandes Premios de Fórmula 1 a causa de la pandemia del coronavirus. El británico sorprendió con una opinión radicalmente opuesta a la de los actuales dueños de la F1 y aseguró a Reuters que: "¿Qué haría yo en su lugar? Yo descartaría pensar en tener alguna carrera este año. Eso es lo único que puedes hacer de forma seguro para todo el mundo y así nadie empieza a hacer arreglos tontos que luego no sucederán".



El 'penúltimo' escándalo

Héroe o villano. Genio o tal vez no tanto... Lo cierto es que nadie se queda indiferente al paso de un Bernie Ecclestone que ha estado casado tres veces, que tiene tres hijas y cinco nietos y que volverá a ser padre por cuarta vez en el verano de este mismo 2020 junto a su joven mujer: Fabiana Flosi, de 41 años. El amor no tiene edad o eso dicen y sino que se lo digan a esta pareja que se diferencia en casi un lustro.

Fabiana y Ecclestone Instagram: (@fabianaecclestone)

"No tiene nada de raro. Hace un tiempo que no trabajo y... ¡he tenido mucho tiempo para practicar! Mi mujer está emocionada. No sé a qué viene tanto escándalo. Estoy contento por mi mujer, lleva esperando esto bastantes años. Estoy contento de que vaya a tener a alguien cuando yo me marche. Es divertido, no veo ningún drama. Tengo nietos y tengo ganas de tener otro bebé", dijo Ecclestone cuando se conoció el anuncio de su paternidad casi a los 90 años en Daily Mail. Lo dicho, el amor no tiene edad.

