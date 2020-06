Ecclestone: "En muchos casos, los negros son más racistas que los blancos"

Bernie Ecclestone, exmandamás de la Fórmula 1, ha querido restar importancia al racismo dentro del deporte. En una entrevista a CNN muy polémica ha llegado a decir que "en muchos casos, los negros son más racistas que los blancos". A sus 89 años, cree que la lucha por los derechos de las personas negras no llegará a tener un gran alcance dentro del Gran Circo.

Eccleston se refirió a Lewis Hamilton, quien está liderando esta lucha antirracial en la F1. Le aplaudió por el ejemplo que está dando: "Lewis es un poco especial. Lo primero, tiene mucho talento como piloto y ahora parece que también lo tiene al ponerse en pie y construir discursos. La última campaña que está haciendo por los afroamericanos es maravillosa. Hace un gran trabajo y a la gente así, a la que se reconoce de forma fácil, es a la que se escucha", dijo.

Hamilton, además, anunció la creación de una comisión, en colaboración con la Real Academia de Ingeniería, para promover la diversidad racial en el entorno del automovilismo. Se trata de una nueva asociación destinada a mejorar la diversidad en el automovilismo y permitir un "cambio real, tangible y medible" basado en su propia experiencia como víctima del racismo.

Las campañas de Hamilton y la F1

Por su parte, la Fórmula 1 ha iniciado una campaña por la diversidad. Ecclestone se pregunta por qué no se reaccionó antes: "Creo que este asunto no le importó a nadie antes. Creo que es importante, pero lleva siéndolo mucho tiempo y nadie ha hecho nada. ¿Por qué no hicieron algo hace dos o tres años? Están ocupados intentando ganar carreras, encontrar patrocinadores o algo así", señaló.

Bernie Ecclestone Reuters

Sobre las acciones de Hamilton cree que no logrará cambiar nada, pero sí hará pensar a la gente: "No creo que vaya a hacer nada ni malo ni bueno por la Fórmula 1. Sólo hará a la gente pensar, que es más importante". Pero tras ello dijo unas palabras que resonarán mucho: "En muchos casos, los afroamericanos son más racistas que los blancos".

Por último, quiso posicionarse en contra de actos como echar abajo estatuas de esclavistas: "Creo que hay que empezar por enseñarlo en la escuela, para que crezcan sin tener que pensar en estas cosas. Pienso que es completamente estúpido tirar todas estas estatuas. Deberían haberlas dejado ahí. Llevad a los niños de la escuela a verlas y decid por qué están ahí, qué hizo la gente de las estatuas y lo mal que estuvo lo que hicieron", concluyó.

