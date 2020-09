Carlos Sainz y el 2021: "Molaría ver a los dos pilotos españoles en el podio el año que viene"

Carlos Sainz ya tiene puestos los cinco sentidos en el Gran Premio de Rusia que se correrá este fin de semana en el trazado de Sochi. El piloto español espera ansioso volver a subirse a su monoplaza tras la mala experiencia de último Gran Premio en el que sufrió un aparatoso accidente en la recta de meta de Mugello en el que se vieron involucrados varios pilotos.

La meta del equipo McLaren y del propio Carlos es repetir resultados como el de Monza, donde su monoplaza fue uno de los más rápidos en carrera, lo que le permitió llegar hasta la segunda posición, su mejor resultado en la Fórmula 1 en toda su trayectoria deportiva.

Sin embargo, el piloto madrileño no quiere apresurarse a hacer una valoración tan rápido, ya que prefiere ver cómo van en el circuito ruso y después analizar hasta donde van a llegar, ya que en Mugello confiaban en poder ir rápidos y los resultados no fueron especialmente buenos. Por eso es mejor mantener la calma.

Carlos Sainz, en el GP de la Toscana de Fórmula 1 EFE

"No os puedo decir nada porque las últimas dos carreras me he equivocado con mi predicción. En Monza pensé que íbamos a ir mal y fuimos genial y en Mugello al revés, así que prefiero no hacer predicciones y ver qué pasa durante el fin de semana". Además, el corredor del equipo McLaren no quiso desvelar si tenían alguna mejora preparada para este fin de semana: "Estad atentos mañana".

Carlos valoró también la tercera posición en el mundial de constructores, afirmando que están ahí sin tener el tercer mejor coche, lo que habla muy bien del equipo. Además, asegura que la evolución del Racing Point tiene mucho mérito ya que se están desmarcando mucho de lo que ha hecho Mercedes, por lo que hay que reconocerles a ellos todo ese mérito.

"Las mejoras que llevaron a Mugello no se parecen nada al Mercedes, así que hay que darles crédito y reconocimiento porque funcionaron muy bien en el coche de Stroll. Pero nosotros somos el tercer mejor equipo, aunque el tercer mejor coche es el Racing Point. A pesar de los más de 30 puntos perdidos por circunstancias aún vamos terceros en el Mundial, así que eso es genial. Debemos trabajar para tener también el tercer mejor coche".

Sainz y Alonso, juntos en el podio

Sainz también fue preguntado por un tema está cada vez más de actualidad, la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. A medida que avanza el tiempo, el retorno del asturiano está cada vez más cerca, y el piloto de Renault ya ha dado pasos en su nueva andadura, haciéndose muy comentada su presencia en la fábrica de este Enstone esta semana.

Fernando Alonso en la fábrica de Enstone de Renault Instagram (renaultf1team)

El próximo año, Sainz y Alonso volverán a compartir parrilla, aunque lo harán con equipos nuevos. Fernando liderará al equipo Alpine F1 Team, mientras que Carlos cumplirá uno de los sueños de su vida al subirse al Ferrari, a pesar de que este año la marca italiana esté demostrando que está en las horas más bajas de toda su historia.

"Molaría tener a los dos pilotos españoles en el podio y, ojalá, con uno de ellos en lo más alto. Lo que está claro es que este año se ha dado la circunstancia de ver a un Ferrari y un Renault en el podio, porque ambos coches están yendo razonablemente bien y la zona por detrás de Mercedes y Verstappen está muy competido, y ya hemos visto coches como Ferrari en el podio este año. Así que por qué no. Sería bueno para la Fórmula 1 y sobre todo para los aficionados españoles, a ver si les vamos reenganchando a la F1, aunque creo que ya lo están haciendo".

