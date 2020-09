Así es el camino de Nadal hacia su decimotercer título en Roland Garros

El jueves por la mañana, y después de recibir un negativo en el test PCR que se hizo al llegar a París el miércoles, Rafael Nadal se entrenó por primera vez en la Philippe Chatrier este año. Con el techo desplegado para evitar la lluvia, una de las novedades de 2020, el 12 veces campeón de la Copa de los Mosqueteros hizo una toma de contacto con Carlos Moyà, su entrenador, y se marchó a descansar al hotel hasta que por la tarde conoció lo que le deparó el sorteo del cuadro.

Esto es lo que le espera al número dos si quiere ganar su decimotercer trofeo en Roland Garros.

PRIMERA RONDA

Egor Gerasimov, 83 mundial, espera al mallorquín en su estreno en Roland Garros. El bielorruso, que nunca se ha medido a Nadal, solo ha jugado 10 partidos sobre tierra batida en toda su carrera (6-4) y no tiene una gran experiencia en Grand Slam (3-3). Dentro de los rivales que podría haberse encontrado para arrancar, Gerasimov es una primera ronda amable para empezar a tomar ritmo sin sobresaltos.

SEGUNDA RONDA

El estadounidense Mackenzie McDonald (25 años y 236 mundial) aparece como previsible rival de Nadal en la segunda ronda, en la que también podría chocar frente a un rival de la fase previa. Si es McDonald, el español puede estar muy tranquilo: solo dos victorias en arcilla en su carrera confirman que la superficie de Roland Garros está muy lejos de ser la favorita del estadounidense.

TERCERA RONDA

Aparecen las primeras curvas para Nadal. El británico Daniel Evans o el japonés Kei Nishikori asoman como oponentes en la tercera ronda, la pasarela hacia la segunda semana de competición de un grande. Con ambos tiene el cara a cara a su favor (2-0 frente a Evans, 11-2 ante Nishikori), pero cualquiera de los dos tiene nivel para obligarle a estar muy atento.

OCTAVOS DE FINAL

Potencialmente, Fabio Fognini o John Isner se citarían con Nadal en octavos de final. El italiano le ha ganado al español tres veces sobre tierra (Río de Janeiro y Barcelona 2015, Montecarlo 2019) y tiene talento para tumbar a cualquiera. El estadounidense, por su parte, no parece el rival más peligroso para el balear en tierra, pero cuenta con un recuerdo para impulsarse a creer que todo es posible: Isner tuvo a Nadal a un set de la eliminación (2-1) en la primera ronda de Roland Garros 2011.

CUARTOS DE FINAL

Como no podía ser de otra manera en una ronda tan avanzada, a Nadal le esperarían dos pesos pesados buscando el pase a las semifinales. Alexander Zverev, reciente finalista del US Open, aparece como gran amenaza en cuartos de final. El alemán, acompañado por David Ferrer en París (debut del alicantino como entrenador), no tiene nada que demostrar, aunque su edad (23 años) le augura un futuro brillante. El belga David Goffin, que se las ha tenido con Nadal en el pasado en algunos encuentros fantásticos, podría ser la alternativa al alemán en ese cruce.

SEMIFINALES

Roland Garros no tendrá la misma final de los últimos dos años. Esa fue una de las principales conclusiones del sorteo del jueves. Dominic Thiem, finalista en 2018 y 2019, comparte lado del cuadro con Nadal. Eso quiere decir que si ambos avanzan jugarían en semifinales, en uno de los mejores partidos posibles para ver en tierra batida. El austríaco, heredero natural del español en la superficie más lenta del circuito, llega a París lanzado después de celebrar su primer Grand Slam hace unas semanas en el US Open.

FINAL

El partido de los partidos volvería a repetirse en una hipotética final de Roland Garros ante Novak Djokovic. El serbio asalta París tras haber ganado Roma lejos de su nivel, pero habiendo evitado una crisis anímica después de ser descalificado en los octavos de final del US Open como consecuencia de darle un pelotazo a una juez de línea. Imbatido dentro de la pista, Nole es claramente la mayor amenaza para Nadal el torneo de sus amores.