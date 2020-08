Carlos Sainz y su futuro en Ferrari: "Quiero estar preparado para pelear por el Mundial"

Carlos Sainz tiene un futuro muy prometedor por delante. También un presente con un McLaren cada vez más capacitado para pelear por cosas importantes dentro de la parrilla, pero sin duda es en Ferrari donde el madrileño espera dar el salto definitivo. Con un buen coche y una escudería que lleva al cultura de ganar en su ADN, Sainz espera poder pelear por el Mundial.

De esta forma lo ha transmitido en una entrevista para la revista The Race donde ha repasado su fichaje por la Scuderia y donde valora todo lo que se encontrará allí, así como su sueño de pelear por el Mundial y todo lo que ella implica, especialmente a nivel de presión y de exigencia, un precio que está dispuesto a pagar.

Así habla Carlos de esa presión: "Lo veo como una preparación. En el futuro, quiero pelear por el Mundial así que necesitas tener ese escrutinio y análisis. Pero también soy consciente de que cuando peleas por el título, la presión es muy fuerte. Tienes que estar preparado para ese tipo de escenarios y quiero estar en esa situación. Por supuesto, es algo que está en mi mente, pero es algo por lo que todos los pilotos que quieren ser campeones del mundo tienen que pasar en algún momento".

Carlos Sainz durante una comparecencia Reuters

Carlos reconoce que la presión ha ido aumentando con los años: "Desde mi salto a McLaren, tuve más presión de los medios y luego un poco más incluso, cuando firmé como piloto de Ferrari. Además, cuando firmas por un equipo como McLaren o Renault, recibes esa atención de los medios ingleses y franceses así que es algo que ya me ha afectado en el pasado".

"A estas alturas, en mi sexto año en la Fórmula 1, sé cómo manejar este tipo de cosas. El primer año probablemente sea un poco más complicado, todo te sorprende, pero seis años después, sabes cómo reaccionarán todos ante una mala calificación, una mala vuelta, una mala carrera. Mantén la cabeza baja, sigue pensando en ti mismo y no te distraigas demasiado. Aunque es verdad que es más fácil decirlo que hacerlo".

Charles Leclerc, compañero y rival

Sainz no solo tendrá que lidiar con una mayor presión, si no también con un entorno nuevo en el que Leclerc ya será veterano: "Soy consciente de que soy el nuevo y él habrá estado con ellos tres años cuando yo entre y conocerá el coche y al equipo muy bien. He estado en esta situación antes. Por ejemplo, en Renault, cuando llegué junto a Nico Hülkenberg. Sé que lleva algo de tiempo conocer a todo el mundo y sacar el máximo rendimiento del coche y saber cómo construir un poco el equipo a tu alrededor".

"Sé que no va a ser fácil, especialmente con el talento de Charles y por lo bien que lo ha hecho recientemente. Es un gran luchador, pero es un reto que me entusiasmó cuando firmé el contrato. Puede que no sea un contrato a largo plazo, pero estoy en un contrato a medio plazo, que me da suficiente tiempo para adaptarme poco a poco y ser paciente cuando empiece de cero".

Charles Leclerc y Carlos Sainz, durante una rueda de prensa EFE

Llegar a Ferrari en este momento no será fácil, pero Sainz confía en haber tomado la mejor decisión: "En Fórmula 1, todo lleva algo de tiempo y es importante el hecho de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Espero haber tomado la mejor decisión de cara al futuro. Voy a ser parte de un equipo increíble y no puedo esperar a ver cómo irá con Ferrari y ayudar en todo lo que pueda con mi habilidad como piloto".

"He vivido una etapa muy emocionante con McLaren que me ha ayudado mucho a ver cómo una escudería puede evolucionar y cómo ayudar a un equipo a moverse hacia adelante. Voy con la suficiente cantidad de experiencia y la motivación para ayudar en todo lo que pueda".

