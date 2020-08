El calvario de Valtteri Bottas con los monos negros de Mercedes

La nueva indumentaria del equipo Mercedes está haciendo sufrir de lo lindo a Valtteri Bottas. El compañero del campeón del Mundo Lewis Hamilton asegura no estar nada contento con el cambio de color que le ha dado su equipo a los monos de los pilotos que han pasado de ser blancos y plateados a negros.

El piloto finés pasa un calvario cada vez que se tiene que poner su mono nuevo ya que pasa muchísimo calor debido al color negro de la nueva imagen del equipo Mercedes. Tanto es así que el corredor ha llegado a quejarse a sus mecánicos a través de la radio al no aguantar las altas temperaturas que se alcanza en el coche, circunstancia que han llevado hasta el extremo en el último Gran Premio de España.

Bottas dejó una de las imágenes de la temporada, o mejor dicho de los audios, cuando le espetó a su ingeniero de pista, Riccardo Musconi, que "estos monos estaban jodidamente calientes". Una frase que resonó en la radio de Mercedes y que sorprendió a todos por el motivo al que responde la nueva imagen del equipo.

A principio de temporada, y tras varios intentos de su compañero Lewis Hamilton, la escudería de Toto Wolff accedió a tener un profundo cambio de imagen para apoyar la lucha contra el racismo y posicionarse al lado de mensajes como 'Black Lives Matter'. Por ello, decidieron que el nuevo coche de este año fuera negro, al igual que los monos, detalle del que se ha dejado Bottas, aunque con algunos motivos 'de peso'.

Bottas celebra una pole con el equipo Mercedes Instagram (valtteribottas)

El piloto del equipo Mercedes explicó más tarde su particular queja y dio los motivos por los que a su juicio, el color negro le estaba torturando en el horno en el que se convirtió el circuito de Motmeló, algo de lo que se quejó toda la parrilla de la Fórmula 1 y gran parte del paddock.

La queja de Bottas

"Hacía mucho calor en el coche. Este año he sufrido aún más calor dentro del monoplaza. Obviamente, tuvimos que cambiar el color del mono. Y se sabe que el color negro absorbe más el calor, especialmente cuando da el sol directamente. No sé cuánto aumenta la temperatura entre llevar el color negro respecto al blanco, pero este año he sufrido mucho calor".

Valtteri Bottas, en el Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 en Silverstone. REUTERS

"Y además hay una nueva homologación este año para los monos, por lo que son más gruesos y la ropa interior es más gruesa. Hacía tanto calor que dije a mis mecánicos: 'Chicos, sabéis que estos monos dan demasiado calor'. Y claro, el blanco sería más fresco y este domingo, por ejemplo, perdí tres kilos en la carrera, que es bastante. Ahí es donde puede empezar a afectar el cambio de color al rendimiento. Sé que de todos los pilotos soy uno de los más preparados físicamente, si no el que más, así que puedo soportarlo, pero nunca es cómodo y siempre hay cosas que podemos mejorar".

Lo cierto es que Valtteri Bottas ofreció un dato revelador y demoledor que es difícil de asumir. La pérdida de tres kilos durante la carrera pone a prueba a los pilotos que demuestran con este tipo de resistencia la gran forma física en la que se encuentran y por qué están considerados deportistas de élite más allá de su manejo de la conducción.

