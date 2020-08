Mercedes, acusado de darle un coche a Racing Point para usarlo en el túnel del viento

El culebrón de Racing Point y su plagio sigue dando de qué hablar. Tras la sanción impuesta por la FIA de 400.000 euros y 15 puntos, muchos equipos han exigido que se vuelva a revisar el caso ya que les parece irrisoria, además de que si aceptan que hay constancia de una ilegalidad no pueden permitir que se siga produciendo.

Sin embargo, las críticas, que llegan desde todos los sectores, intentan ir cada vez más lejos para encontrar la resolución final del conflicto. Ni Racing Point ni Mercedes han dicho una sola palabras sobre lo sucedido, y la FIA prefiere no llegar hasta el final del asunto para no tener que descubrir a ambos equipos con las manos en la masa.

Nadie duda del plagio total del Racing Point al coche de Mercedes del pasado año, lo que no está tan claro es cómo se ha realizado, o, al menos, a nadie le convence la explicación que Racing Point ha dado de que el 'Mercedes rosa' se ha construido a partir de copiar unas fotos.

Lando Norris peleando la posición con los Racing Point Instagram (f1)

Sobre ello ha hablado el jefe de equipos como HRT y Caterham Colin Kolles, una voz autorizada dentro del paddock debido a su experiencia y a sus conocimientos. Kolles considera que en el diseño del RP20 no se ha jugado limpio y que la FIA debería llegar hasta el fondo del asunto por el bien de toda la Fórmula 1.

Además, Kolles ha llegado a una conclusión que de ser real supondría una auténtica bomba. El exjefe de Fórmula 1 ha afirmado que seguramente Mercedes vendiese un modelo de su W10 de 2019 para que Racing Point lo probara en el túnel del viento y y usarlo así como base de su proyecto para su monoplaza de 2020. De ser cierto, esto dejaría el cuento de las fotos en una auténtica broma.

"Con fotografías no puedes copiar un coche. No sólo por los conductos de freno, sino por todo el concepto del monoplaza... No se ha copiado a base de fotos", así de contundente se mostraba el alemán cuando le mencionaban el tema de las famosas instantáneas, defensa del equipo del señor Stroll.

"No ha tenido piezas sólo, también algunos datos. Y han tenido un modelo a escala del 60% usado en el túnel de viento y un coche de exhibición como base para su proyecto. Han escaneado sus partes para convertirlas en datos de CAD. De otra manera, el concepto habría sido imposible".

Toto Wolff, sobre Schumacher: "Un icono absoluto del deporte como ningún otro" EFE

Las relaciones de Toto Wolff

El alemán también ha cuestionado la amistad que une a Toto Wolff con los dirigentes de Racing Point, así como sus últimos movimientos y la compra de acciones de Aston Martin: "Si yo fuera parte del grupo Mercedes me preguntaría a mí mismo por qué el jefe del equipo está siempre de vacaciones en el barco de Stroll o en Gstaad. Hay otras muchas cosas que han ocurrido que, en mi opinión, no son del todo complacientes".

"Creo que tienen una relación muy, muy estrecha. Esto es mi opinión personal, pero no es sólo mía, hasta donde yo sé, también lo piensan otras personas", así concluía Colin Kolles.

[Más información: Mattia Binotto carga contra los plagios de Racing Point: "Es como copiar en un examen"]