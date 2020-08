El piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly sufre un robo tras quedar noveno en el GP de España

Este fin de semana se ha celebrado el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Una carrera en la que Lewis Hamilton cruzó la meta en primer lugar para aumentar así su ventaja en el Mundial de Pilotos de 2020. Pero la noticia ahora no es el piloto de Mercedes, sino que la protagoniza el francés Pierre Gasly.

El galo ha denunciado que ha sufrido un robo en su casa de Normandía, al norte de Francia. Gasly ha revelado que le han quitado cascos de competición y otros objetivos de valor, entre los que se encuentran desde ropa hasta joyas y relojes grabados con su nombre.

"Algunas personas verdaderamente no tienen valor y son irrespetuosas y despreciables", escribió en sus stories de Instagram, una publicación que también compartió en forma de imagen en Twitter. El piloto de 24 años fichado por la escudería Alpha Tauri pidió también ayuda a sus seguidores.

"Contactad conmigo si tenéis información", dijo en su cuenta un día después de haber participado en el GP de España, en el que quedó en novena posición, dentro de la zona de los puntos, y que acabó con una nueva victoria por Mercedes gracias a la actuación de Hamilton.

Por delante de Pierre Gasly quedó el español Carlos Sainz, quien fue sexto e igualó su mejor resultado en el circuito de Barcelona, donde ha puntuado en las seis ediciones disputadas. En 2016, con Toro Rosso, también fue sexto. A pesar de no terminar entre los tres mejores, el simple hecho de puntuar supone todo un éxito para McLaren.

Robos a deportistas

Fue el pasado 2019 cuando se volvieron de los más habituales en nuestro país los robos a los domicilios de los deportistas. Varios futbolistas de Primera División se vieron afectados por los asaltos a los domicilios, aprovechando que jugaban, aunque en algunos de ellos se encontraban los familiares de los jugadores dentro de las casas.

Hace unos meses, antes del final de la Serie A, fue en Italia donde se produjo una noticia similar. Franck Ribéry sufrió un robo en su domicilio cuando jugaba un encuentro con la Fiorentina. El propio futbolista publicó las imágenes de cómo había quedado su domicilio tras el asalto.

"Mi familia está a salvo en Múnich, ¿pero cómo puedo estar tranquilo hoy? ¿Cómo nos vamos a sentir bien aquí? No corro detrás del dinero, gracias a Dios no me falta nada, corro detrás de un balón porque es mi pasión. Sin embargo, pasión o no, mi familia está por delante de todo y tomaremos las medidas necesarias para nuestro bienestar", dijo entonces el ex del Bayern Múnich.

