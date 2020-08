Verstappen, sobre el futuro: "Es difícil que Sainz y yo peleemos por victorias con Mercedes"

Max Verstappen ha conseguido ya algo que parecía imposible, quitarle una carrera no solo a Lewis Hamilton, si no a todo el equipo Mercedes y con sus dos pilotos en pista terminando la carrera. Sin embargo, el joven genio de Red Bull ha aprovechado la primera oportunidad que ha tenido para hincarles el diente.

Sin embargo, la gran duda es saber si volverá a tener una nueva oportunidad y cuándo será, por ello, el mérito de Red Bull debe residir en seguir siempre peleando y luchando para el día que la escuadra de Toto Wolff vuelva a tener un punto de flaqueza, estar en el momento justo y en el lugar indicado para aprovecharlo.

De eso son conscientes tanto Max Verstappen, piloto líder del equipo Red Bull, y Toyoharu Tanabe, responsable de Honda, que han participado en un encuentro telemático con los distintos medios de comunicación en el que han repasado la situación actual del Mundial y cómo esperan lidiar con la distancia que hay con Mercedes.

Verstappen durante el Gran Premio del 70 aniversario de Silverstone EFE

Verstappen aseguraba a MARCA que no la brecha abierta por Mercedes no es frustrante, pero sí que va a ser muy complicado luchar por un título: "Es realista decir que luchar por el campeonato va a ser muy difícil. Quizá se pueda pelear por algún triunfo, pero pensando en toda la temporada es complicado pensar que se pueda remontar porque se pueden cambiar muy pocas cosas en los motores".

"No voy a contar cuentos de hadas, soy honesto y claro. La única forma de avanzar es seguir trabajando para ser mejores que ellos y reducir la diferencia", así de sincero y de tajante se mostraba Max, que puede estar de enhorabuena tras arrebatarle una victoria al equipo invencible, sobre todo gracias a su valentía y a su lectura de carrera.

Mientras desde el box del equipo le pedían calma y cautela, Verstappen decidió irse a por la victoria añadiendo un "amigo, no vamos a tener otra igual para pasarles, no me puedo quedar detrás como una abuela", y ni corto ni perezoso se lanzó a por la victoria en el GP70 Aniversario celebrado en Silverstone.

Verstappen con el trofeo del GP70 Aniversario Instagram (maxverstappen1)

Aún así, Max sabe que en condiciones normales, las victorias y los primeros puestos no están reservados para él: "No creo que seamos capaces de reducir la distancia de un segundo en calificación, incluso con las ruedas más blandas, así que espero que el escenario sea muy parecido. Seremos algo más rápidos que el resto y algo más lentos que Mercedes, así que trataremos de acortar esa distancia y estar más cerca".

La rivalidad con Sainz

Verstappen también valoró su rivalidad con su antiguo compañero de equipo Carlos Sainz, con el que el año que viene podría disputarse un cajón en el podio cuando el madrileño estrene su asiento en Ferrari.

Carlos Sainz, en el momento en el que adelantó a Verstappen en Bakú. REUTERS

El holandés habló sobre la dureza de la competitividad con Carlos en el equipo y sobre las opciones de ambos de cara al Mundial del próximo año: "Es difícil decirlo, cuando empecé en F1 no tenía mucha experiencia en monoplazas y el principio fue un proceso de aprendizaje. Daniel (Ricciardo) también fue un compañero bueno. En Fórmula 1 son todos rápidos, así que resulta difícil elegir a uno. Veremos el año que viene, ahora mismo Mercedes es muy superior así que pensar en que ambos luchemos por victorias es complicado".

El punto de vista de Honda y Tanabe

Por su parte, Toyoharu Tanabe también quiso dar su punto de vista sobre la diferencia con Mercedes: Estamos trabajando muy duro para alcanzarles, pero ellos también lo hacen, los dos lo hacemos. Saber qué circuito es complicado porque la competitividad viene del chasis y del motor en cada pista, desde el inicio de este año pensamos que recortar la desventaja con Mercedes vendría de mejorar los dos lados, trabajando juntos, no solo en circuitos de velocidades altas o en otros lentos, así que veremos".

"Nos hemos acercado estos años a sus unidades de potencia, estamos buscando algo aún en nuestro desarrollo y lo hemos encontrado pero ellos también, la competición funciona y nosotros nunca nos detenemos y nunca estamos satisfechos de nuestro nivel de tecnología. Más cosas están llegando y permaneceremos en F1 todo el tiempo que podamos, aunque cuanto en total no lo puedo responder".

