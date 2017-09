Gerard Piqué calienta el 1-O en Twitter: "Votaremos"

Gerard Piqué llevaba un tiempo sin manifestarse públicamente a raíz de la cuestión catalana, pero su silencio se ha acabado. 72 horas antes del 1-O, el jugador del FC Barcelona ha lanzado un mensaje en Twitter favorable a la participación en el referéndum por la independencia de Cataluña: "Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos alto y fuerte #Votaremos".

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

No es la primera vez en la que Piqué se posiciona públicamente a favor del derecho a decidir de los catalanes, aunque él no se considera independentista. "No tiene nada que ver estar a favor del referéndum con estar a favor de la independencia. Hay muchísima gente que ha apoyado el referéndum, en Cataluña y en el resto de España, y que está en contra de la independencia", declaró en una entrevista con la revista Papel, de El Mundo, el pasado año.

Aun así, su presencia frecuente en las manifestaciones de la Diada durante los últimos años ha llevado a pensar que Piqué no vería con malos ojos una Cataluña independiente. De ahí, por ejemplo, los pitos que viene sufriendo cada vez que juega con la selección española desde hace ya un tiempo considerable.

El tuit de este jueves es una muestra más de que Piqué, como se ha cansado de repetir, quiere que los catalanes puedan decidir su futuro en las urnas. "Estoy totalmente de acuerdo con el derecho a decidir de los catalanes. Me mojo cuando creo en las cosas. Creo que hago bien en ir a las manifestaciones", reconoció en el programa televisivo Fora de Sèrie (TV3).

En él también se declaró a favor de las esteladas. "No veo ningún problema en que estén en el campo. Es la UEFA la que ha dicho que no pueden estar y se ha equivocado", admitió. Piqué también opinó en el pasado con respecto a las dudas sobre su presencia con España por sentimiento o por conveniencia: "Creo que de mí no se puede dudar, llevo en la selección española desde los 16 años. Nunca he fallado, siempre lo he dado todo, intentando dejar la piel en cada partido".