Luka Modric estalló tras la victoria de Argentina: "No puedo creer que se pitara ese penalti"

Enfado en Croacia. La selección de cuadros rojos y blancos salió del partido contra Argentina (3-0) descontenta con el arbitraje. En concreto, varios jugadores se quejaron del penalti que Daniele Orsato señaló a favor de la 'Albiceleste' que permitió a abrir el marcador. El capitán Luka Modric encabezó las protests.

"No era penalti", dijo el '10' de Croacia. La acción nació de un saque de puerta de Argentina que en realidad tuvo que ser córner. Un disparo de Ivan Perisic golpeó levemente en el pie derecho de Rodrigo de Paul, pero se dio el balón al combinado de franjas pese a las protestas croatas. Ahí nacería la jugada que acabó en pena máxima.

A partir de ahí, Argentina salió con el balón jugado hasta que Enzo Fernández coló un pase alto entre la defensa croata. Julián Álvarez, a la carrera, se metió en el área, remató y fue derribado por un Livakovic que se quedó a mitad de su salida. El penalti dejaba dudas ya que, aunque hubo contacto, fue posterior al golpeo del delantero argentino ya sin opción de continuar la jugada.

Modric consideró "claves" las dos accione del árbitro, el córner y el penalti: "Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", indicó.

"No ha podido ser pero bueno, hay que recuperarse e intentar ganar el partido para el tercer puesto. Estamos tristes, queríamos estar en otra final. Hay que felicitar a Argentina", dijo el jugador, que a sus 37 años puede estar viviendo su último Mundial. "Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito", añadió.

Penalti de Dominik Livakovic sobre Julián Álvarez, durante el Argentina - Croacia del Mundial de Qatar 2022 Reuters

Más protestas

Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, también se quejó de la actuación del colegiado italiano: "Perdimos por un penalti, pero es lo que hay. Me parecen increíbles las dos situaciones, primero que no diera un córner y luego el penalti. Nunca hablo de los árbitros, son errores capitales y nos costó la derrota", indicó el centrocampista balcánico.

Lovro Majer, sustituto del capitán Luka Modric, manifestó que "es una tontería comentar y quejarse de algunas situaciones, aunque fue córner antes del penalti y tampoco fue penalti": "Hubo fatiga, pero ese penalti nos mató. En partidos así, un fallo se castiga. No hay más que añadir. Nos queda un partido por el tercer puesto y queremos irnos a casa con ese lugar porque creo que podemos hacerlo", señaló. Croacia, que sentó cátedra contra Brasil, no se explica lo ocurrido en las semifinales.

