Messi se sube al último tren para ser mejor que Maradona: la obligación de ganar el Mundial de Qatar

La discusión sigue estando en el centro de la mesa. ¿Es Diego Armando Maradona el mejor futbolista de todos los tiempos o ya le ha superado Leo Messi? 'El Pelusa' sigue teniendo sus defensores, de hecho la Iglesia Maradoniana permanece en pie, pero la corriente de que 'La Pulga' ha hecho cosas más maravillosas que él en el fútbol se ha ido incrementando con el paso de los años.

En Argentina es cuestión de estado, y no le hacen ascos a un debate que pone a dos de los suyos como los dos grandes referentes de un deporte que es mucho más que un juego. La figura de Maradona, más aún después de su fallecimiento, es absolutamente sagrada, y en su trayectoria con la Albiceleste dejó imágenes que jamás serán borradas del imaginario colectivo.

Pero Messi está empeñado en superar al mito, si es que no lo ha hecho ya, y por eso se ha planteado de forma firme ganar este Mundial de Qatar 2022 aunque sea casi lo último que haga en su carrera deportiva. No le falta otra cosa para cerrar una trayectoria perfecta, llena de éxito a nivel individual y colectivo, pero seguramente nunca se podrá decir de él sin miedo a ser rebatido que fue el mejor de la Historia si no llegó a ganar una Copa de Mundo.

El último tren

A sus 35 años, Leo Messi es sobradamente consciente de que se encuentra ante su última oportunidad para ganar un Mundial. Lo ha intentado en cuatro ocasiones anteriores, y en todas ellas fracasó. De una manera u otra, pero no lo consiguió. Estuvo a punto de hacerlo en 2014 en Brasil, un lugar que además hubiera sido icónico, pero Alemania se cruzó en su camino.

Es ahora o nunca. No habrá una nueva oportunidad para que Messi intente rellenar ese hueco que tanto le duele tener vacío en sus vitrinas. Es un lugar que está reservado desde que en 2006 debutara en esta competición tan especial para cualquier argentino con tan solo 19 años. Un torneo reservado para los mejores, un Olimpo al que solo entran unos elegidos, y en cierto modo hasta quedaría mal para la Historia del fútbol que Messi no esté en ese lugar.

Leo está decidido a ganar en Qatar. Llegó con esa mentalidad al país asiático, y la derrota inicial ante Arabia Saudí fue una verdadera prueba de fe porque los cimientos de toda Argentina se tambalearon. No obstante, aquel partido ya advertía signos de que esta vez sí, Messi iba a ser definitivo. Marcó un gol, aunque no sirvió para nada más que para engrosar sus estadísticas personales en esta competición.

Parada de Dominik Livakovic ante Leo Messi, durante el Argentina - Croacia del Mundial de Qatar 2022 Reuters

El pánico estaba a punto de desatarse en el país sudamericano con el partido ante México. El choque no estaba siendo brillante, y a la Albiceleste le costaba generar juego ofensivo hasta que llegó él. Messi desatascó el encuentro con un potente disparo desde fuera del área que encarriló la victoria.

Eso sí, no todo ha sido coser y cantar para él a nivel personal porque viejos fantasmas sobrevolaron su figura. Messi también tiene récords negativos en un Mundial, y al errar un penalti ante Polonia, se convirtió en el futbolista con más penas máximas falladas en esta competición. Por suerte para él, aquel error no tuvo consecuencias para su selección y se pudieron colar en los octavos de final.

Es definitivo

El 'Dibu' Martínez dijo en uno de los primeros partidos del Mundial que Messi era "el 99,9%" de la selección argentina y los cruces le han dado la razón. Abrió el camino de la victoria en los octavos de final contra Australia, asistió y marcó desde el punto de penalti ante Países Bajos, además de marcar su pena máxima en la tanda, y su última exhibición se dio en las semifinales contra Croacia.

El partido lo tenía todo, un buen rival, una gran presión por estar a las puertas de la final, y saber que se volvía a jugar sin red. El fallo significaba volverse para casa y decir adiós a su última Copa del Mundo. No le asustó la responsabilidad, y en esto también ha cambiado mucho Messi. A Leo se le ha criticado durante años no dar la talla cuando jugaba con Argentina, pero en Qatar 2022 está siendo todo lo contrario. Sin él, los de Scaloni no estarían en la final.

En la semifinal, de nuevo volvió a marcar desde el punto de penalti y abrió de par en par el camino que llevaba hacia la final. Pero no solo eso, dejó para el recuerdo una jugada de esas que tanto se le veían a Maradona hace unos cuantos años. Fue para el tercer gol argentino. Messi arrancó desde la banda derecha, dio pausa, cambió el ritmo, se fue de la marca de Gvardiol y le regaló el gol a Julián Álvarez. De época, como lo que hacía 'El Pelusa'.

Mejor palmarés

La colección de títulos de Leo Messi es ya, seguramente de largo, bastante mejor que la de Diego Armando Maradona. Lo es a nivel de clubes, pero no con Argentina, algo que todavía le deja por detrás del Pelusa en la comparación, al menos en cuanto a Mundiales se refiere.

Leo Messi, celebrando con la selección de Argentina su gol en la semifinal del Mundial de Qatar 2022 Reuters

A Messi, que tiene una larga lista de títulos individuales y también colectivos a nivel de clubes, le ha costado mucho levantar trofeos con la camiseta de Argentina. Tiene una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, pero hasta el año pasado ahí terminaban la victorias. La Copa América de 2021 fue un alivio con el que se quitó un gran peso de encima, un campeonato que además nunca llegó a ganar Maradona.

En cuanto a Mundiales, lo que realmente centra el debate, Maradona sigue estando por encima. Argentina tiene dos estrellas en el pecho y una de ellas es gracias a Diego, la conseguida en México 1986. Aquella Copa del Mundo es recordada no solo por su final, sino también por algunas de las cosas que sucedieron en el transcurso como la victoria ante Inglaterra con 'la mano de Dios' o la jugada de todos los tiempos.

'El genio de fútbol mundial' se denominó a Maradona en la narración de aquel gol, seguramente también el más icónico de toda la Historia. Para Leo será prácticamente imposible, salvo una genialidad de otro planeta en la final, repetir algo así, pero sí que puede todavía igualar lo que logró Diego Armando en la Copa del Mundo.

El subcampeonato ya lo tiene. El de Messi fue en 2014 y el de Maradona en 1990, pero Diego cuenta con un título en 1986 del que Leo, al menos por el momento, no puede presumir. 36 años después, el del París Saint Germain puede igualar este hito y de paso darle la tercera estrella a una Argentina necesitada de alegrías.

Las Ligas de España y Francia, la Champions League, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, el Balón de Oro, el Premio The Best, el Fifa World Player, la Bota de Oro... todo esto ya está en el palmarés de Leo Messi, pero por mucho que parezca todavía está incompleto. Ahí falta un Mundial, el que sí tiene Diego Armando Maradona y el que le puede convertir a Leo Messi, casi sin opción a rebatir, en el mejor jugador de toda la Historia.

