Messi: "No sé si es mi mejor versión, pero me siento bien, fuerte"

Argentina jugará la final del Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste consiguió meterse en el partido definitivo por el título después de superar en las semifinales a Croacia. Y eso que no comenzó su andadura en la Copa del Mundo de la mejor manera. Más bien todo lo contrario, dando el campanazo al perder contra Arabia Saudí. Pero eso es cosa del pasado y ahora toca pensar en levantar el trofeo el próximo domingo. Sobre todo ello ha hablado Leo Messi.

El '10' de la selección de Argentina ha señalado que no sabe si está en la mejor versión de sí mismo. Y eso es mucho decir, ya que es todo un siete veces ganador del Balón de Oro: "No sé si es mi mejor versión, me siento bien, fuerte para afrontar cada partido. Venimos sacrificando mucho, nos tocó un alargue el partido pasado y jugamos cansados, pero hicimos un partido muy serio, que supimos prepararlo. Salió como lo planteamos y por eso contento. Estoy feliz de ayudar al grupo".

¿Qué se le pasa por la cabeza en un momento así? Messi ha respondido: "Siento muchas cosas por la cabeza, es muy emocionante todo eso, como dijimos, ver a esta gente, todos unidos durante todo el Mundial. Fue increíble, vamos a jugar el último partido que era lo que queríamos. No sé si es mi mejor Mundial".

"Hace tiempo que estoy disfrutando de esto, más allá de empezar perdiendo, sabíamos que lo íbamos a sacar adelante. Le pedimos a la gente porque sabíamos lo que somos y lo hicimos. Una final más, a disfrutar. Me acuerdo de mi familia, como siempre digo es lo máximo para mí. La hemos pasado dura, otras buenas y ahora vivo otra espectacular", ha agregado la 'Pulga'.

Y eso que el partido comenzó con susto incluido para él. El futbolista del PSG no ocultó que tenía molestias, llevándose la mano a la parte posterior de la pierna izquierda en varios momentos: "Yo me asusté, fue media rara la jugada. Venimos de hacer un desgaste y no llegamos al cien por cien, pero este grupo siempre da un plus más. Estábamos cansados, pero hicimos un partidazo".

Julián Álvarez

Tampoco se ha olvidado de su compañero Julián Álvarez. Leo Messi marcó uno de los goles en la victoria sobre la selección de Croacia, mientras que el del Manchester City firmó un doblete. "'Juli' en este tiempo dio un paso adelante, un crecimiento extraordinario. Nadie se esperaba que hiciera esto y fue excelente, nos ayuda mucho, es una bestia", ha apuntado.

Precisamente, Julián Álvarez firmó este doblete personal gracias a una gran acción de Leo Messi ante Gvardiol. El '10' argentino superó a uno de los mejores centrales de la presente edición de la Copa del Mundo para servir en bandeja el 3-0 a su compatriota: "Las ganas, sabíamos que teníamos que definirlo, y sí, estaba muy cansado, por momentos no podía levantar las patas".

Afición y cuerpo técnico

Messi también ha mandado un mensaje a los aficionados: "Puertas adentro sabíamos que podíamos llegar, teníamos mucha confianza. Sabíamos que no éramos los máximos favoritos, pero le dimos pelea a todos. Salimos de la difícil empezando mal. Esto es fútbol y puede darse, son detalles, pero siempre tuvimos claro que podíamos. Les digo que lo disfrutemos, es un logro tremendo, y que como lo venimos haciendo, daremos el máximo en la final".

Por último, ha tenido unas palabras para el vestuario y el staff técnico de Argentina: "Este grupo más allá de la fortaleza, es muy inteligente. Sabe leer cada partido. Scaloni lo había dicho ya. Sabemos sufrir, sabemos tener la pelota, cuándo presionar, cuándo replegarse. Este cuerpo técnico no deja nada al azar, te hacen saber los detalles de cada partido y nunca estamos perdidos, sabemos lo que va a pasar, y nos sirve mucho. Cuando ellos la tuvieron, supimos cómo reaccionar y no nos desesperamos".

