México gana a Arabia Saudí pero se queda fuera de los octavos de final tras buscar la épica

Se acabó el sueño para Arabia Saudí y para México. Mucho mejor la selección mexicana en el Estadio Lusail, se puso 0-2, gracias a los goles de Henry Martín y Luis Chávez, pero el tercero no llegó. Lo que sí lo hizo fue el primero para los Halcones Verdes, obra de Al Dawsari. Con ese resultado, los dos fuera y Argentina y Polonia clasificadas. [Narración y estadísticas: Arabia Saudí 1-2 México]

Ambas selecciones llegaron con opciones de estar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Más Arabia Saudí gracias a su victoria, en el estreno, ante la Argentina de Messi. México tenía que ganar sí o sí si quería aspirar a jugar la siguiente ronda. Aunque dependiendo del resultado del otro partido del Grupo C.

El partido comenzó así, con los dos equipos fuera de la ronda de octavos de Qatar 2022. No hubo un despliegue de fútbol espectacular, pero sí mucha ida y vuelta que abrió el encuentro y entretuvo al aficionado y al espectador. Eso sí, mucho mejor México en el verde de Lusail. La única alegría para los saudíes llegó con el penalti fallado por Leo Messi ante Polonia.

Dos focos de atención

No había saudí o mexicano que no estuviese pendiente de lo que pasaba en el otro partido. Al igual que polacos y argentinos. Estaban conectados los dos partidos. Y cada novedad se vivió también en el estadio contrario. Así llegó el primero de la Albiceleste en el 47'. Y, justamente, en ese mismo minuto puso Henry Martín al Tri por delante en el Estadio Lusail, tras una prolongación de espuela de César Montes.

Henry Martín, celebrando su gol con la selección de México en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

Con el gol, el Tri se vino todavía más arriba. Primer gol en el Mundial de Qatar tras dos partidos y medio. Y eso ya da confianza. No tardó en hacer el segundo México. Obra de Luis Chávez. Y no un golazo marcó, sino un golazo de falta directa que quitó hasta las telarañas de la portería de Al Owais.

El 0-2 todavía no daba el billete de octavos a los mexicanos para no depender de nadie. Tampoco ayudaba que Argentina no le hiciese el tercero a Polonia. Con esos resultados, el Tri se quedaba fuera de la Copa del Mundo... ¡por las tarjetas amarillas! Y sí llegó el tercero, hasta dos veces, pero no subió al marcador por sendos fueras de juego.

Lo que sí llegó fue el primero de Arabia Saudí, que fulminó de un plumazo el sueño de México. Pared de Bahbrei con Al Dawsari para que este pusiese el 1-2 en el marcador. Con este resultado se llegó al final del encuentro. Un tanteo que no era bueno para ninguno. Pero así es a veces el fútbol... Los beneficiados, la Argentina de Messi y la Polonia de Lewandowski, las dos clasificadas del Grupo C.

Arabia Saudí 1-2 México

Arabia Saudí: Al Owais; Al Ghannam (H. Bahebri, 88'), S.Abdulhamid, Al Tambatki, Al Amri, Al Boleahi (R.Sharahili, 37'); Al Hassan, (A.Madu, 46') S.Al Dawsari, Kanno; Al Shehri (Al Oboud, 62') y Al Buraikan.

México: 'Memo' Ochoa; Jorge Sánchez (Alvarez, 90+6'), César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez (Funes Mori, 86'), Luis Chávez, Orbelín Pineda (Carlos Rodríguez, 77'); Hirving Lozano, Henry Martin (Raúl Jiménez, 77') y Alexis Vega (Uriel Antuna, 46').

Goles: 0-1, 47' Henry Martín; 0-2, 52' Luis Chávez; 1-2, 90+5' Al Dawsari.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a Al Shehri (28'), Al Hassan (34'), Al Tambatki (52'), A. Madu (81'), Al Amri (90+1') y a Bahebri (90+7') en Arabia Saudí. Edson Álvarez (150) recibió cartulina amarilla en México.

Incidencias: Tercer encuentro del Grupo C de la fase previa del Mundial de Qatar disputado en el Estadio de Lusail ante 84.985 espectadores, según el dato oficial.

