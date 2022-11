La leyenda del fútbol iraní Ali Daei no irá al Mundial de Qatar por solidaridad en las protestas

El mundo del deporte ha puesto en el ojo de huracán al Mundial de Qatar. Muchas instituciones, organizaciones y selecciones se han mostrado contrarios a la disputa de la gran cita futbolística de la temporada. Los problemas con los Derechos humanos han sido los grandes señalados. Algo similar a lo que ocurre en Irán, donde el pueblo se ha levantado tras la muerte de Mahsa Amini.

Uno de los últimos en alzar la voz ha sido Ali Daei. La leyenda del fútbol iraní ha dejado claro que no irá al Mundial pese a recibir una invitación. A través de sus redes sociales ha comunicado que no se desplazará acompañando a su selección para animarles, sino que lo hará desde su propio país.

"En unos días en los que la mayoría de nosotros no nos sentimos bien, he dicho que no a una invitación de la FIFA y la Federación de Fútbol de Qatar para asistir al Mundial con mi mujer y mis hijas", explicó el mítico delantero en su Twitter. Una nueva reivindicación de uno de los deportistas más importantes del país asiático.

Además, también quiso mandar un mensaje para todos aquellas personas que se han visto afectados durante las revueltas que han asolado Irán en los últimos meses. "Quiero expresar mi apoyo a todas las familias que han perdido a seres queridos", añadía el exfutbolista.

Y tampoco se quedó ahí, ya que quiso agregar todo su apoyo al país para salir de la delicada situación en la que se ha sumido. "Espero mejores días para Irán y los iraníes", recalcó el máximo goleador de la selección y únicamente superado por Cristiano Ronaldo en la lista a nivel mundial.

Detenido anteriormente

El exseleccionador de Irán, cargo que ocupó entre 2008 y 2009, fue detenido por las autoridades de su país al unirse a las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Él no perdió la oportunidad de ir en la peregrinación que se iba a realizar a la tumba por la muerte de la joven que se realizó en Saqqez.

Allí cayó en manos de una importante operación policial de las fuerzas de seguridad de Irán que desembocó en el considerable escándalo de la detención del exjugador y leyenda del equipo nacional. A pesar de acabar entre rejas, Daei nunca se ha amilanado a la hora de alzar la voz contra lo que él considera injusticias.

También tuvo problemas a la hora de regresar a Irán después de un viaje internacional. Las autoridades le retiraron el pasaporte una vez aterrizó en tierras iraníes. "A mi vuelta del extranjero, la policía me quitó mi pasaporte en el aeropuerto internacional de Teherán en presencia de mi familia y otras personas. La notificación que me entregaron decía que tenía que ir al fiscal público y revolucionario de la capital para darle seguimiento al caso", relató en su momento. Aunque eso sí, se lo devolvieron a los pocos días. Mientras tanto, Ali Daei sigue alzando la voz contra las injusticias de su país.

