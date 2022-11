Rubiales denuncia una "campaña de desprestigio" y asegura estar "tranquilo y confiado en la justicia"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha vuelto a ejercer con fuerza su defensa tras las acusaciones que ha recibido en los últimos tiempos. El máximo dirigente del ente federativo ha sido víctima de la publicación de informaciones que le acusan de presuntas irregularidades durante sus funciones.

El presidente de la RFEF ha sido acusado de haber recibido ayudas especiales respecto a la percepción del alquiler de su vivienda y también de trazar un plan para pagar una comisión de 24 millones a la empresa Kosmos, propiedad del exfutbolista Gerard Piqué, por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí. Sin embargo, Rubiales ha afirmado en varias ocasiones que se muestra muy tranquilo ante estos ataques que considera infundados.

Ahora ha participado en la presentación de la alianza del organismo a la iniciativa de la ONU 'Football for the Goals' desde donde ha querido reiterar una vez que este tipo de informaciones responden a una campaña de desprestigio en su contra. No obstante, confía plenamente la justicia y asegura que sus gestiones al frente de la RFEF se ajustan totalmente a la legalidad.

[La RFEF no ocultó el acuerdo con Kosmos y los pagos de Arabia Saudí se hicieron conforme a la ley]

"Estamos acostumbrados lamentablemente a que salgan noticias de un gran revuelo. Tengo gran tranquilidad, sé cómo he actuado, cómo he pasado desde la Federación los filtros y el asesoramiento. Hay una campaña de desprestigio, sabéis quién está detrás buscando grandes titulares contra mi imagen y de la Federación. Estoy tranquilo soy fuerte, confío en la justicia, allí demostraremos".

La defensa de Rubiales

Rubiales ha vuelto a dejar sobre la mesa la existencia de una gran conspiración contra su figura y contra su papel al frente de la RFEF. El líder del máximo organismo del fútbol español asegura tener enemigos muy importantes y poderosos que son capaces de mover hilos en su contra para intentar desprestigiarle.

[La RFEF ve "maliciosa" la denuncia de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría contra Rubiales]

Luis ha vuelto a hablar sobre el polémico caso de la Supercopa de España en el que estuvo relacionado con Gerard Piqué, quien todavía era jugador del FC Barcelona cuando se firmaron dichos contratos, y con su empresa, la compañía Kosmos: "En la Supercopa hay un contrato entre dos partes, con un intermediario pagado por una de las partes que es lo que dice el derecho de comercio internacional. Tranquilo, pero la verdad indignado, porque he comprobado tras haber filtraciones de manera ilícita a periodistas que no les interesa contrastar a realidad por montar show".

Por último, Rubiales ha hablado también sobre el supuesto problema que podría suponer esta circunstancia para su tranquilidad a pocos días de que España arranque su participación en la próxima Copa del Mundo del Qatar: "El fútbol tiene que servir para dignificar a las personas. Naciones Unidas hizo una 'due diligence' con nosotros y aparecen noticias que explicamos igual que hemos hecho a los partidos políticos. Estoy tranquilo, deseando subirnos al avión al Mundial y también demostrar como hemos demostrado en 50 de las 70 querellas y otras acciones recibidas haber actuado siempre bajo el más estricto comportamiento ejemplar".

