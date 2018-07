Molina, nuevo director deportivo de la Federación Española de Fútbol

José Francisco Molina ha sido nombrado nuevo director deportivo de la Federación Española de Fútbol. El exportero sustituye a Hierro, que ocupaba el cargo después de ejercer como seleccionador del Mundial de Rusia por la destitución de Julen Lopetegui a 24 horas del comienzo del torneo. Tras la renuncia de Fernando, el guardameta ha aconsejado a Luis Rubiales, nuevo presidente de la Federación, quién le gustaría que fuera el nuevo seleccionador nacional.

El portero, formado en las categorías inferiores del Valencia, será el encargado de gestionar la parcela deportiva en al Federación Española después de una larga trayectoria en la que pasó por el Alzira, por el primer equipo del conjunto ché, por el Villarreal, el Albacete, el Atlético de Madrid, el Deportivo y el Levante. También fue convocado para el Mundial de 1998 -aunque no jugó ningún minuto- y también estuvo presente en la Eurocopa del 2000.

Entre sus tareas, convencer a algunos jugadores (como Piqué) de que se queden en la selección. “A mí me gustaría que ningún jugador renunciase a venir. Eso es lo que a mí me gustaría y Gerard es un grandísimo jugador y me encantaría que siguiese a disposición del seleccionador, y que luego éste tome las decisiones que tenga que tomar”, reconoció en la rueda de prensa de su presentación.

Entre los candidatos a ocupar el puesto de nuevo seleccionador, Luis Enrique, Quique Sánchez Flores o Míchel. El que más papeletas tiene para ocupar el cargo es el extécnico culé, que llevó a cabo con éxito la evolución del tiqui-taca de Guardiola.

Eso sí, para tomar la decisión, según Luis Rubiales, no se ha consultado a los jugadores: "No lo hemos hecho. Ellos entienden cuál es sus situación y saben que lo que tienen que hacer sea cual sea el seleccionador es trabajar lo máximo y estar a su disposición", sentenció.