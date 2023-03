Achraf Hakimi es imputado por violación por la Fiscalía de Nanterre

Achraf Hakimi, en la gala The Best Reuters

Serios problemas para Achraf Hakimi. El futbolista del PSG ha sido imputado por violación por la Fiscalía de Nanterre tal y como ha anunciado AFP. El defensa marroquí fue señalado el pasado lunes, horas antes de participar en la gala de los Premios The Best de la FIFA, tras haber sido denunciado por las autoridades francesas después de que una joven relatara a la policía una presunta agresión sexual ante la que ella misma no quiso emprender acciones legales.

Sin embargo, la gravedad de los hechos y la notoriedad del personaje en cuestión llevaron a las autoridades a interponer ellos mismos la denuncia contra el defensa que este pasado mes de diciembre hizo historia en el Mundial de Qatar junto a la selección de Marruecos.

Ahora, se ha confirmado formalmente su imputación por parte de la Fiscalía por lo que se agravan los problemas para él y se da comienzo de manera oficial a una polémica que podría marcar la carrera de uno de los defensas más importantes del mundo. Un escándalo que llega pocas semanas después de que estallara el 'Caso Dani Alves', el cual tiene al jugador brasileño en prisión provisional desde el pasado 20 de enero por un delito de similares circunstancias.

El propio Achraf prestó declaraciones ante los investigadores de la Seguridad Territorial de Hauts-de-Seine para expresar su versión de los hechos que habrían ocurrido el pasado sábado, 25 de febrero. Este era un trámite necesario para completar esa imputación formal que ahora ha hecho oficial la Fiscalía e Nanterre.

Así pues, Achraf Hakimi queda acusado de violación después de haber mantenido un encuentro sexual con una joven a la que conoció a través de la red social Instagram. El futbolista del PSG, tal y como informó el medio galo Le Parisien, entabló conversaciones con una joven con la que finalmente terminó quedando en su domicilio. Ella recibió la invitación del defensor marroquí aprovechando que su mujer, la conocida actriz Hiba Abouk, y sus hijos, se encontraban fuera realizando un viaje.

Esta infidelidad habría provocado graves consecuencias a la pareja, ya que al parecer, la actriz quiere iniciar los trámites para separarse formalmente del futbolista. En el plano legal, Hakimi tendrá que hacer frente a esta dura acusación e intentar demostrar su inocencia, esa que defendía hace unos días su propia abogada asegurando que el defensa africano estaba "sereno, tranquilo y confiado".

Achraf y la joven considerada como supuesta víctima, después de intercambiar mensajes a través de Instagram durante más de un mes concertaron el citado encuentro. Hakimi le pagó un coche a la chica para que esta pudiera desplazarse hasta su residencia, pero cuando llegó, el encuentro no fue como ella esperaba.

El jugador comenzó a besarla en varias zonas de su cuerpo, le quitó la ropa y, según las últimas informaciones, se produjo una penetración propia de un acto sexual no consentido. Por este motivo, la joven decidió marcharse del lugar. Llamó a un amigo en mitad de un desconsolado llanto para que este fuera a recogerla y juntos se personaron en la comisaría de Nogent-sur-Marne.

Allí, la chica expuso lo ocurrido a los agentes que le atendiero, pero dejó claro al mismo tiempo que ella no quería poner ninguna denuncia. Sin embargo, la gravedad de los hechos provocó que las autoridades dieran luz verde a esa denuncia y ahora la Fiscalía de Nanterre ha hecho oficial la imputación de una de las estrellas del PSG y uno de los mejores amigos de Kylian Mbappé en la plantilla gala.

