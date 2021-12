Cristiano Ronaldo intenta bloquear el caso Kathryn Mayorga por la presunta violación en Las Vegas

Cristiano Ronaldo no está viviendo una temporada especialmente fácil. Los últimos años de su carrera no lo están siendo, ya que sigue sin encontrar un proyecto que le proporcione las opciones de pelear por título que él necesita para seguir colmando su ambición personal y deportiva. De hecho, desde que se fue del Real Madrid sus éxitos se han reducido de manera notable.

Aquel año se marchó con una Champions bajo el brazo. Y esa fue su última gran victoria. Tras aquel triunfo en Kiev que llegó de la mano de un doblete de Gareth Bale, solo ha conseguido sumar algunos triunfos en Italia en una Juventus venida a menos. Tanto es así que el pasado curso no solo rompieron su racha de título en la Serie A, sino que sufrieron hasta la última jornada para obtener plaza de Champions.

El luso no ha bajado su rendimiento personal a pesar de que ya ha cumplido los 36, de hecho, el pasado año fue pichichi en Italia, pero lo cierto es que sus equipos no han correspondido el rendimiento que sí ha ofrecido el portugués. Ahora en Manchester está viviendo algo parecido, ya que él sigue haciendo goles, pero los de Old Trafford están muy lejos de equipos como Chelsea, Manchester City o Liverpool.

Para colmo, sus problemas no solo están en el terreno de juego, sino que están también fuera de él. De hecho, ahora se ha reabierto una de las polémicas más oscuras de su trayectoria, aquel caso que le amenazó durante años con una acusación de una presunta agresión sexual sobre una exmodelo.

Cristiano Ronaldo se lamenta por una ocasión fallada Reuters

El 'caso Kathryn Mayorga'

La otra protagonista de la historia, la celebrity Kathryn Mayorga, llegó a acusar a Ronaldo de abusos sexuales tras una fiesta en un hotel de Las Vegas en el año 2009, cuando este todavía era jugador del Manchester United. Semanas después ficharía por el Real Madrid para comenzar una etapa donde nunca más se le volvió a relacionar con un escándalo de este tipo.

Aquel suceso se produjo en el Palms Casino y Cristiano lleva más de una década intentando limpiar su nombre y demostrar su inocencia. De hecho, ha llegado a varios acuerdos con la denunciante y su equipo de abogados, pero estos cada vez son más insuficientes para la parte supuestamente afectada.

A pesar de que Cristiano siempre ha mantenido que fue inocente y que todo lo que sucedió en aquella habitación fue consentido, decidió proponer un acuerdo económico a la otra parte para evitar un ruido mediático que no le iba a beneficiar en un momento tan importante de su carrera futbolística. Ya había sido campeón de la Champions, ganador del Balón de Oro y estaba cerrando su llegada al Santiago Bernabéu. De esta forma, el incidente no se hizo público y se evitó así el paso por los tribunales.

Regreso a los medios

El caso estuvo oculto durante unos años hasta que unas publicaciones del medio alemán Der Spiegel, un portal que siempre ha perseguido a Cristiano, muchas veces para aprovecharse de su tirón y de su fama, rescató un documento en el año 2017 en el que se relevaba cómo se produjo la supuesta agresión del portugués y cómo se había llegado a ese pacto de conciliación entre ambas partes. Este medio alemán trabajó en comunión con Football Leaks.

La salida de nuevo a la luz del caso provocó que Mayorga decidiera mover ficha para intentar cambiar la situación y romper ese pacto de silencio. Por ello, decidió unir sus caminos a la abogada especializada Leslie Stovall. Tras su entrada en el tablero de juego, decidieron presentar una demanda civil en nombre de Kathryn en el año 2018, la cual fue trasladada al tribunal federal unos meses después.

Cristiano Ronaldo y Kathryn Mayorga.

En ella alegaban con la parte de la defensa, los abogados de Cristiano Ronaldo intentaron presionar a la exmodelo para que firmara el acuerdo que le estaban ofreciendo y sellar sus labios para siempre respecto al encuentro mantenido con la estrella portuguesa. El equipo de Kathryn Mayorga pedía una indemnización de 77 millones de dólares, pero finalmente el caso registró su sobreseimiento en octubre de este año en lo que parecía ser el último capítulo de esta historia.

La justicia de Estados Unidos y la policía de Las Vegas dieron la razón a Cristiano Ronaldo en el caso. Además, Daniel Albregts, juez federal, criticó el proceder de Leslie Stovall, quien sacó a la luz conversaciones entre el atacante del Manchester United y sus propios abogados, lo cual está prohibido y penado en Estados Unidos.

La prensa quiere batalla

A pesar de que Cristiano Ronaldo ya respiraba tranquilo considerando el caso cerrado y aclarado, ahora se ha descubierto que es todo lo contrario. De hecho, ha necesitado unirse a la policía de Las Vegas para evitar algo que podría hacerle mucho daño en caso de que aquellas acusaciones pudieran ser demostradas.

Tal y como revela el medio The Athletic, otro medio de comunicación como es The New York Times lleva mucho tiempo intentando acceder a los documentos del caso para hacerlos públicos en lo que consideran un derecho de prensa. Este medio ha solicitado tener acceso a los informes del juicio para poder publicarlos. El 'caso Mayorga' todavía no está cerrado porque falta la confirmación del presidente del tribunal federal.

Cristiano Ronaldo posando en unas escaleras CR7

Por su parte, Cristiano Ronaldo y su defensa se han negado a que este medio pueda acceder a los documentos de su caso: "Existe una buena causa para prohibir la divulgación del archivo de investigación porque contiene documentos y comunicaciones robados protegidos por la ley, que el demandante obtuvo indebidamente de un presunto hacker cibernético". Esta es la versión ofrecida por los abogados que están llevando el asunto del jugador portugués.

El asunto todavía no está cerrado ya que The New York Times quiere presentar una moción federal para impugnar la posición de Cristiano de bloquear la salida a la luz de esos documentos. "La policía de Las Vegas tiene la obligación legal de divulgar los documentos que son públicos en virtud de la Ley de Registros Públicos de Nevada, como la policía ha reconocido en este caso.

Objetaremos este intento inadecuado de interferir con el derecho del público a ver documentos gubernamentales". Así se defiende el portavoz del TNYT en declaraciones a The Athletic. De momento, parece que el caso sigue su curso sin que se vaya a resolver la situación.

