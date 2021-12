Cristiano Ronaldo se gana a Ralf Rangnick y recibe su defensa de las críticas nada más llegar

"Su trabajo sin balón, chapeau". Así es como ha defendido Ralf Rangninck ha querido defender a Cristiano Ronaldo después de su primer partido en el banquillo del Manchester United. Los red devils vencieron al Crystal Palace por 1-0 y sumaron tres puntos muy importantes en su intento de escalada en la clasificación de la Premier League.

El jugador portugués despidió a Michael Carrick con dos goles en su último partido como interino ganado al Arsenal por 3-2. Sin embargo, no ha podido recibir al alemán de igual forma. A pesar de eso, el nuevo técnico del equipo más laureado de Inglaterra se ha ido muy contento con la actuación de su gran estrella.

Cristiano nunca ha sido puesto en duda por su capacidad para golear y por su voracidad en ataque y liderazgo. Sin embargo, en los últimos tiempos, sí se le había echado en cara su trabajo defensivo. Por ello, los rumores avecinaban problemas con un Rangnick cuyo modelo de juego se basa en una presión asfixiante en campo rival.

Ralf Rangnick junto a uno de los miembros de su staff Reuters

El que fuera entrenador de equipos como RB Leipzig o Hoffenheim gusta de robar mucho balón cerca de la porteria de su oponente y hacer transiciones rápidas y directas para buscar rápidamente las ocasiones y el gol. Por ello, muchos creían que tener arriba a un jugador como Cristiano, que no suele destacar por su sacrificio defensivo, iba a hacer que su plan se trazara sobre 10 jugadores y no sobre 11 porque el luso no iba a defender como tal.

Primera valoración de Rangnick

Sin embargo, Rangnick ha hablado para Sky Sports al término del choque y ha querido defender la implicación del luso y de todo el equipo: "Lo más importante del día de hoy ha sido mantener la portería a cero. Es ahí donde tenemos que mejorar. Dejar más veces la puerta a cero. Hoy siempre hemos buscado apretar, tener la pelota siempre lejos de nuestro área".

Ralf confía mucho en David de Gea de quien ha difjo que para él es un gran portero, de los mejores del mundo. Sin embargo, cuanto menos le vea intervenir será mejor para su equipo y para su tranquilidad. En su debut, consiguieron mantener la portería a cero y un golazo de Fred en la segunda parte les dio los tres puntos. Disparo desde la frontal del centrocampista con mucha clase que se coló en la escuadra.

Ralf Rangnick felicita a Fred y David de Gea Reuters

"Es más fácil ir mejorando cuando vas ganando. Tenemos que mantener más veces la portería a cero y crear mejores oportunidades arriba. En general estoy bastante contento con nuestra actuación hoy". Gran parte de esas ocasiones pasarán seguro por las botas de un Cristiano Ronaldo que está manteniendo sus registros goleadores de cerca de un tanto por partido que ha tenido durante casi toda su carrera.

A pesar de tener 36 años, no ha perdido ni su hambre ni su capacidad física para seguir marcando las diferencias y por eso Rangnick quiere tenerle contento desde el primer día, porque sabe que todo lo que pueda conseguir en estos meses en los que estará al frente del banquillo dependerá en gran medida del rendimiento de un Ronaldo que es insaciable.

[Más información: El Malmö es campeón de liga y sus ultras pierden la cabeza: invasión de campo y locura en el césped]

Sigue los temas que te interesan