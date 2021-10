Messi rompe su silencio tras su salida del FC Barcelona: "No me equivoqué en ir al PSG"

Leo Messi ha comenzado una nueva vida en París. El futbolista argentino puso fin a casi dos décadas en el FC Barcelona, a donde llegó con 14 años y de donde se ha marchado con 34. Su intención era terminar su carrera vestido de azulgrana o al menos hacerlo antes de irse Argentina, sin embargo su vida dio un giro inesperado.

Ahora repasa en una entrevista con el diario francés L'Equipe lo que ha sido su llegada a Francia y su nueva vida en la ciudad de las luces. La conversación entre el medio galo y el jugador argentino saldrá íntegramente el próximo sábado, pero ya se ha podido ver un pequeño adelanto en el que Messi deja un gran mensaje.

"No me equivoqué en ir al PSG". Leo Messi parece tener claro que el destino elegido es el adecuado para continuar su carrera y para unir sus objetivos a los del club parisino. Messi lleva seis años sin poder ganar la Champions y el conjunto galo ve en su figura el impulso que les faltaba para dominar en Europa.

Abrazo entre Messi y Neymar durante un partido del PSG Reuters

Está por ver si lo consiguen en esta temporada o en la próxima, las que de momentos tiene firmadas y garantizadas el astro argentino en el Parque de los Príncipes. En caso de estar satisfactoriamente en París, Messi podrá activar una cláusula de su contrato para hacer efectivo el año opcional que tiene firmado.

En París ha descubierto un vestuario que le arropa completamente y en el que ya tenía amigos como Ángel Di María, Leo Paredes o Marco Verratti. Sin embargo, una de sus amistades que sobresale por encima del resto es la de Neymar. El brasileño cumplió su sueño de volver a jugar con el argentino. Tanto es así que se ha olvidado de que hace unos meses su inseparable no era Leo, sino Mbappé, quien ahora se encuentra desplazado.

Sin embargo, el galo no le guarda rencor a Messi, quizás sí más a Neymar, tal y como demuestran sus últimas declaraciones en las que asegura que acepta de buen grando tener que correr y trabajar más defensivamente desde que el argentino está en el campo. Habrá que ver si siguen jugando juntos al año que viene o si Mbappé puede ser salir rumbo al Real Madrid.

Messi y Neymar buscan con la mirada a Mbappé en la celebración de un gol EFE

De Barcelona a París

Lo que está claro es que con Mbappé o sin él, Messi ha pasado a ser la gran imagen de un equipo nuevo y a vivir una experiencia que seguramente ya no esperaba a sus 34 años. Al igual que el pasado verano sí quería salir y así se lo transmitió a la directiva de Josep Maria Bartomeu, este verano su deseo no era otro que permanecer en el Camp Nou.

No obstante, la terrible situación financiera del club no dejaron más remedio a Joan Laporta que abrirle la puerta para que pudiera marcharse después de que su contrato terminara el pasado 30 de junio en lo que ha sido uno de los mercados más movidos que se recuerdan. Ahora Messi está en París, donde no se arrepiente de su decisión.

[Más información: El Real Madrid confía en Mbappé: una guerra por un fichaje estratégico contra su entorno y el PSG]

Sigue los temas que te interesan