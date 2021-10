Tebas: "No es negociable una Superliga porque no es el futuro, está muerta"

Javier Tebas ha aprovechado el parón de LaLiga para analizar la situación del fútbol español. El presidente de la patronal, siempre desde su prisma, ha vuelto a hablar sobre su tema estrella, la crítica profunda hacia la Superliga Europea, el nuevo proyecto del balompié que quieren impulsar Real Madrid, FC Barcelona y Juventus.

La táctica del presidente de LaLiga es clara, y es intentar buscar roces y diferencias entre los dirigentes de los tres clubes. Por ello, siempre que puede carga contra un Florentino Pérez al que sitúa como líder por encima de Laporta y Agnelli. En esta línea se ha mostrado en una entrevista concedida al programa El Partidazo de la Cadena COPE.

Allí, Tebas ha hablado también del famoso acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC, de su relación con el presidente de la RFEF Luis Rubiales, de cómo ve el fútbol español en la actualidad y de la crisis financiera que atraviesa el FC Barcelona y que ha provocado, entre otras cosas, la salida de Messi. Además, revela también quién es para el la nueva estrella de La Liga.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante la World Football Summit EFE

Condena a la Superliga

"No es negociable una Superliga. Ni que los grandes clubes tengan que dominar el fútbol nacional e internacional. No es el futuro. Cualquier paso que uno ceda ahí está cediendo la titularidad. No le doy ninguna posibilidad de éxito a una Superliga. En Inglaterra se dieron cuenta que se equivocaron. En Alemania más de lo mismo. La Superliga es un tema que está muerto".

Relación con Florentino Pérez

"Hace tiempo que no voy al fútbol en directo. Creo que los clubes no tienen que estar con atenciones durante un partido. ¿Por qué no voy a ir al palco del Bernabéu? A todos los partidos en el Bernabéu me invita Florentino. No me gusta generar morbo en cosas intrascendentes. ¿Las paces con Florentino? No lo sé. A nivel de visión del fútbol profesional es imposible que nos entendamos porque tenemos dos visiones muy diferentes".

"El único que está convencido de la Superliga es Florentino. Ni Laporta ni Agnelli lo están. No tengo la menor duda que si Florentino pudiese me sacaría de la presidencia de la liga. En la política institucional, el Madrid se está equivocando, se está ganando muchísimos adversarios".

Su amistado con Laporta

"Con Laporta he intercambiado algún mensaje, pero no lo he vuelto a ver. Creo que es diferente, muy diferente mi relación con Laporta y con Florentino. El tema de Florentino es mucho más profundo. Florentino Pérez no es el Real Madrid, creo que está muy equivocado en lo que él cree que tiene que ser la Liga".

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, con el pulgar hacia arriba en el palco del Cádiz Reuters

El acuerdo con CVC

"Los derechos van a la baja. CVC recuperaría su inversión en 15 años. Y eso si los derechos audiovisuales no bajan. Aquí hay unos señores que ponen 2700 millones de euros a cambio del 10%. Esto depende del crecimiento o del decrecimiento. Ojalá nos vaya muy bien. Con ese dinero vamos a invertir para crecer. Eso no va para jugadores. Va para mejorar estadios, academias, hacer digitalización".

Salida de Leo Messi

"Había un acuerdo que si aquellos que entraban al acuerdo del CVC podían destinar un 15% de ese dinero para jugadores. En mi opinión podían haber firmado a Messi. Laporta firmó jugadores como Depay, Agüero... si no hubiese firmado esos jugadores Messi podría seguir".

La crisis del Barça

"La situación del Barça económica es complicada, pero es una institución que factura mucho por temporada. Está en una mini crisis institucional pero eso no es bueno para conseguir patrocinadores y otras operaciones. Todavía no puedo valorar a Laporta. Creo que se ha encontrado un fútbol muy diferente al que había cuando él se fue. Ha venido a un fútbol muy industrial, más empresarial, riguroso en cuanto a las cuentas".

Su puesto de presidente

"Me quedan dos años de presidente y con el asunto de CVC debería estar otros cinco años más. Pero eso lo decidirán los clubes. Ahora tenemos unos retos muy importantes. El tema del CVC está muy avanzado. No me preocupa la Superliga pero sí el concepto que tiene Florentino, que cree que los equipos grandes deben dirigir todo. Y lo del Mundial cada dos años".

La Superliga contra CVC

"Creo que el movimiento del CVC a los equipos de la Superliga les genera un problema importantísimo. Florentino no quiere que la Liga crezca. Si crece, su proyecto de Superliga va decayendo. El fútbol español en absoluto está arruinado. Hay un caso excepcional del Barça pero se está exagerando muchísimo. Tiene mejores ratios económicos que cualquier club francés".

Benzema, la gran estrella

"Ahora mismo la estrella de esta Liga es Benzema. Es el mejor delantero de Europa junto a Haaland. Que nuestra Liga sea muy reconocida también ayuda al Real Madrid. A nivel deportivo somos la mejor Liga, pero a nivel económico es la Premier".

Karim Benzema, en el partido frente al Espanyol REUTERS

El precio del fútbol

"Puede que Amazon se meta en este negocio. No va a comprarte una competición. Nunca se venden solo los partidos. No creo que el aficionado tenga que pagar más por ver el fútbol. Habrá muchas más elecciones para ver los partidos y seguramente a un precio inferior".

Crítica al Fair Play Financiero

"Creo que City, PSG... lo que hago es defender al fútbol español. Es muy difícil competir a la hora de traer jugadores contra estos equipos. Ya le he dicho a Ceferin que me molesta que no se profundice sobre el 'Fair Play' en estos clubes estado".

Su enemistad con Rubiales

"Él está claramente en contra de la Superliga. En el tema del Fair Play es algo que todavía se discute en los foros, no conozco su opinión. Si tengo que elegir entre Rubiales y Florentino para sentarme a comer... me voy a otro restaurante. Por forma de ser, si tengo que elegir me siento con Florentino".

