Hamilton rechazó una oferta de Ferrari: el día que cambió la historia reciente de la Fórmula 1

Lewis Hamilton es en estos momentos el mejor piloto de la Fórmula 1. Al menos así lo indican los números. Nadie tiene más victorias que él y solo Michael Schumacher le iguala en títulos mundiales. Todavía es líder del campeonato y de terminar así la temporada por delante de Verstappen, se quedaría al frente de una clasificación histórica en la que no tendría rival.

La carrera del británico ha sido estelar. Sin embargo, siempre estará ligada al liderazgo alcanzado por Mercedes, quienes no han tenido casi rival en los últimos siete años, desde que arrancó la era híbrida. Por lo tanto, si Hamilton no hubiera continuado con Mercedes y hubiera sido otro piloto el que hubiera estado al frente de la escudería germana, seguramente el inglés no tendría hoy una vitrina de títulos tan repleta.

Además, la historia se puede ver desde el otro punto de vista. Si Hamilton no hubiera seguido en Mercedes, la escudería alemana no habría tenido a un piloto dominador y, a pesar de tener el mismo coche, quizás no hubieran sumado los últimos siete entorchados de pilotos y constructores. Hay que recordar eso sí que uno de esos siete es propiedad de Nico Rosberg.

Nico Rosberg y Lewis Hamilton, en el podio del GP de Abu Dhabi. REUTERS

Por ello, su unión es histórica, a pesar de que un personaje muy importante en la Fórmula 1 actual intentara echarla abajo. Se trata de Stefano Domenicali, actual presidente y director ejecutivo del 'Gran Circo' y que por aquel entonces era el mandamás de Ferrari, un cargo que ocupó desde el 2008 hasta 2014. Domenicali ha reconocido que cuando estaba al frente del equipo italiano sí hizo un intento por llevarse al corredor inglés.

Hamilton había asegurado recientemente que nunca había estado cerca de fichar por la escudería italiana y no sabía realmente por qué a pesar de ser uno de los mejores de la parrilla. Sin embargo, el nuevo presidente de la Fórmula 1 ha asegurado que hicieron un intento por convencerle, pero no fue posible.

Hamilton rechazó a Ferrari

"Siendo sincero, sí. Esto es cierto. Lo hemos discutido. Creo que la respuesta que Lewis pudo dar es la correcta. Hoy, creo que ese momento ya ha pasado. Hay una película que para mí a veces es muy importante recordar: Sliding Doors. Hay momentos en los que, si no entras en un ascensor, te quedas en el suelo". Esto ha afirmado Domenicali en declaraciones a Sky Sports.

Stefano Domenicali, durante su etapa como jefe de la 'Scuderia' EFE

"No lo sé. Esa fue la situación que vivió Lewis en ese momento específico de su vida. Creo que no podemos culparle de su elección, al menos, porque ha tenido una carrera increíble". Y vaya si la ha tenido. Hamilton, que solo ha corrido para McLaren y para Mercedes en toda su carrera deportiva en la Fórmula 1 tiene muchas posibilidades de situarse como el piloto con más títulos mundiales de la historia.

Y todo sin pasar por la escudería más grande, legendaria y glamurosa de todos los tiempos. Lo que no podrá negar a partir de ahora es que nunca le quisieron o que no intentaron ficharle. Simplemente no encontraron el momento ni el lugar de cerrar un trato que habría cambiado la historia de la Fórmula 1 tal y como la hemos conocido.

