La Premier League se planta: su plan para combatir los abusos y el racismo en redes sociales

El fútbol inglés ha dicho basta. No quieren más casos de jugadores amenazados e insultados por parte de aficionados ni a través de las redes sociales, ni quieren que nadie relacionado o cercano a su entorno utilice este tipo de términos, ya sea con fines humorísticos o para menospreciar a otras personas.

Por ello, ha puesto en marcha un concienzudo plan de acción y persecución a los abusos e insultos a través de las redes sociales, algo cada vez más frecuente en las redes sociales y, en especial, en la Premier League, donde en las últimas semanas jugadores como Rashford, Tuanzebe, Pépé o Nketiah han recibido multitud de insultos y comentarios discriminatorios. Muchas de esas faltas eran referentes a tintes étnicos o racistas.

De este modo, la Premier League y todo fútbol inglés, desde los dirigentes federativos hasta los árbitros, pasando por jugadores y técnicos, han decidido unirse para cortar de raíz este tipo de comportamientos. Para ello, se han puesto en contacto a través de una carta con Mark Zukerberg y Jack Dorsey, directivos ejecutivos de Facebook y Twitter, para que introduzcan elementos de control y validación a los mensajes que se vierten a sus redes sociales, así como a la detención de mensajes discriminatorios que se puedan colar y circular libremente.

Un hombre con mascarilla frente al logo de la Premier League EFE

"Últimamente han crecido los niveles de abuso y ofensas en las redes. Por razones de decencia humana usen el poder de sus sistemas globales para ponerle fin.El lenguaje utilizado es degradante, amenazante e ilegal. Causa angustia a los destinatarios y a la mayoría de personas que aborrecen el racismo, el sexismo y la discriminación de cualquier tipo. Sus plataformas siguen siendo refugios para el abuso. Una minoría ha encontrado espacios protegidos donde decir lo que quieran sin tener en cuenta la ley".

Con esta dureza y esta contundencia, el fútbol inglés ha cerrado filas en favor de sus actores protagonistas a través de una carta en la que piden colaboración a las redes sociales más utilizadas, aunque no han sido los únicos que han recibido esta propuesta de colaboración a gran escala.

La red social Instagram ya se ha puesto manos a la obra para intentar acabar con este tipo de comportamientos y persecuciones: "Anunciamos medidas nuevas como la eliminación de las cuentas de las personas que envían mensajes abusivos".

La Premier actúa

Además, tanto la Premier League como la federación inglesa han pedido al gobierno su colaboración para terminar con esta lacra solicitando una plataforma que se encargue de filtrar y bloquear ese tipo de mensajes antes de ser enviados, aplicar medidas para eliminar de forma rápida la circulación de este tipo de contenidos, mejorar el proceso de verificación de mensajes y usuarios y colaborar con la justicia para identificar a los infractores.

Odegaard celebra con sus compañeros un gol del Arsenal Reuters

Por si esto fuera poco, la Premier League ya ha creado una oficina para denunciar este tipo de abusos online, la cual colabora estrechamente con la policía con el objetivo de identificar a los agresores, demostrando que este tipo de comportamientos no quedan impunes y lanzando un aviso a futuros agresores. El objetivo es erradicar casos de abusos como los vividos en los últimos años por Bernd Leno, Mikel Arteta o Mike Dean, ya que no solo se producen insultos racistas si no todo tipo de amenazas o incluso incitaciones al suicidio.

