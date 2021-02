Un ultra del Fenerbahçe ataca al vicepresidente del Galatasaray en pleno directo y es noqueado

Increíble imagen la vista en el fútbol turco. Un hincha del Fenerbahçe ha decidido atacar al vicepresidente del Galatasaray en mitad de una entrevista como muestra de la rabia y frustración por la derrota de su equipo ante uno de sus eternos rivales que, además, le supera en la clasificación.

El esperpéntico episodio protagonizado por este fanático ya ha dado la vuelta al mundo y se está haciendo viral en las redes sociales después de haber protagonizado un hecho realmente lamentable que puede acarrearle una multa y una sanción importantes. La torpeza del agresor fue tal que ni siquiera esperó a que las cámaras de televisión dejarán de grabar para cometer su ataque.

Quizás la intención de este ultra del Fenerbahçe era precisamente esa, mostrarle a toda Turquía y a todo el mundo su frustración y su cabreo por el mal resultado de su equipo. Quien no se esperaba lo ocurrido fue el vicepresidente del Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, que se disponía a dar una entrevista, algo habitual para él y para los directivos de los clubes.

Sin embargo, cuando estaba en directo y rodeado por miembros de seguridad y de comunicación, pudo observar como de frente hacia él se dirigía este individuo que alargó su brazo para intentar propinarle un golpe en la cara. El agresor no tuvo suerte en su deleznable propósito y no solo no consiguió dañar Abdurrahim Albayrak, sino que además se llevó su merecido.

Vice-presidente do #Galatasaray atacado em direto por adepto do #Fenerbahce

manicómio para este adepto. pic.twitter.com/QY0JGUysY8 — NOTA SCP (@NotaNaConta1906) February 7, 2021

El duro final

Tan solo unos segundos después de su fea acción, los miembros de seguridad del equipo turco que acompañaban al vicepresidente se abalanzaron sobre él para reducirle. Además, uno de ellos, el más activo en la intervención, le dio un golpe en el rostro que lo mandó directamente al suelo. El ultra del Fenerbahçe cayó casi noqueado al suelo, sin posibilidad de respuesta y sin saber muy bien por donde le había venido el golpe.

Una vez en el suelo, el resto de miembros de seguridad le redujeron y tomaron el control de la situación hasta llevarse al agresor que había conseguido llevarse toda la atención del momento en lo que parecía que iba a ser una entrevista más de Abdurrahim Albayrak, que mostraba en su rostro la enorme sorpresa por lo vivido en una situación tan agradable que terminó con un cierto tinte de comicidad, pero que podía haber sido mucho más grave, especialmente si la locura de este ultra hubiera sido todavía más macabra que un simple golpe con la mano.

Feo final para un partido muy clásico en el fútbol turco que se llevó Galatasaray gracias al gol de Mohamed en el minuto 54. Con esta victoria, el equipo de Fatih Terim adelanta a uno de sus máximos rivales y se coloca como líder de la clasificación en la jornada número 24 del campeonato turco. Sin duda, una derrota dolorosa, además de producirse en casa, para Fenerbahçe, que algunos como este fan enloquecido no se han tomado nada bien y que recordarán para siempre por los problemas que le podría acarrear su lamentable acto ante las cámaras.

