Vizcaíno, presidente del Cádiz, pide justicia con el VAR: "Estas decisiones nos pueden llevar a Segunda"

El presidente del Cádiz CF, como cabeza visible del conjunto andaluz, se ha dirigido en una contundente carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para pedirle explicaciones por las decisiones arbitrales que consideran muy perjudiciales en el equipo cadista. Manuel Vizcaíno habla con EL ESPAÑOL para mostrar su enfado con la utilización del VAR.

El dirigente del cuadro andaluz considera que el VAR, que llegó al fútbol para sumar y ayudar a los árbitros y a todos los equipos, no tiene en España una utilización justa, ya que lleva tratando de mala manera al Cádiz desde el comienzo de la temporada. El equipo amarillo teme que esta serie de decisiones puedan condenar su temporada: "Los chavales están indignados, pero sabemos reponernos. Nadie nos ha regalado los 24 puntos que llevamos ni los que deberíamos llevar sin los errores de interpretación del VAR".

El conjunto de Álvaro Cervera se sitúa ahora mismo en decimocuarta posición de la tabla en estos momentos con 24 puntos, a tan solo 5 de la zona de descenso que marca Osasuna, que en estos momentos tiene un partido menos que el cuadro cadista. Sin embargo, desde la entidad gaditana piensas que si no se pone freno a estas malas decisiones, el futuro del equipo podría pagarlo claro:

"Este tipo de decisiones nos pueden llevar a Segunda División. Estamos trabajando con ganas, fuerza, profesionalidad, con entrega en el campo, lo necesario para estar en la mejor liga del mundo y este tipo de decisiones puede ser un lastre para mantener la categoría".

Pizarro Gómez expulsa a Marcos Mauro, jugador del Cádiz EFE

La petición de Manuel Vizcaíno no es otra que pedir justicia para su equipo y para que el VAR trate a todos por igual, ya que el motivo de la carta pública señalando a Luis Rubiales no es otro que pedir que el videoarbitraje sirva para poner igualdad en la competición: "La tecnología está para ayudar y no está ayudando, es lo que reivindicamos".

"Queremos un criterio claro y que sea igual para todos. El protocolo no está claro, hay muchas dudas, interpretaciones de una misma jugada de forma distinta. El criterio debe estar claro. Hemos tenido la mala suerte de que siempre ha sido en contra del Cádiz".

Manuel Vizcaíno asegura que no ha recibido ninguna comunicación por parte de la Real Federación Española de Fútbol ni por parte de su presidente, a quien considera como el encargado de solucionar los problemas que se están ocasionando en la Primera División del fútbol español.

Luis Rubiales, señalado

"No hemos recibido respuesta por parte de la Federación, tampoco creo que haya habido tiempo. Nunca nos han dicho nada tampoco. No existe esa comunicación que yo creo que es buena".

"Hablar y opinar con respeto no es malo. Estamos en un momento curioso porque podemos decir una barbaridad del presidente del Gobierno y no pasa nada, pero sin embargo no podemos decir algo de un error de interpretación del VAR. Vamos a seguir, pero tenemos que tener mucho cuidado porque el perjudicado puede ser el club".

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF Twitter (@Cadiz_CF)

Además, Vizcaíno reivindica la figura de su entrenador, Álvaro Cervera, sancionado con cuatro partidos por opinar sobre la labor arbitral en episodios pasados: "Yo no me meto en lo que digan los demás, pero mi entrenador cuando habló no le faltó el respeto a nadie. No era para una sanción como hemos defendido y esperamos que se resuelva con la razón que entendemos que llevaba".

Por último, el presidente del Cádiz considera que no habrá sanción para su equipo tras la carta que ha emitido, pero si la hay, la acatarán como llevan haciendo con todas las decisiones de los árbitros y de la RFEF esta temporada: "Creo que no habrá sanción por la carta que hemos emitido, pero lo asumiríamos. Queremos un criterio unánime que sea igual para todos, nada más".

