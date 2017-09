Sorteo de Copa: "De sacar una bola u otra depende el 50% de nuestro presupuesto"

Ni saldrán los niños de San Ildefonso ni durante una mañana entera se estarán cantando números con el mismo sonido, pero este jueves, en la sede de la Federación en Las Rozas, también se reparte la suerte en una especie de lotería que puede salvar a muchos en el fútbol español.

Siete equipos de Segunda División B buscan rival para la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, la primera en la que entran los equipos de Primera. En una eliminatoria a ida y vuelta, los siete supervivientes del fútbol modesto se enfrentarán a los equipos que participan en Europa este año: Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, Athletic, Villarreal y Real Sociedad. Es salvar una temporada en lo económico y darse una alegría en lo deportivo.

Como en todo sorteo, hay un premio gordo, otros aceptables pero menores y el consuelo de la pedrea. No es lo mismo enfrentarse al Real Madrid que a la Real Sociedad. De coger una bola u otra depende la economía de clubes no acostumbrados a estos partidos. El dinero recaudado, aseguran miembros de los equipos, puede oscilar entre un 5% del presupuesto anual y un 50% en función del rival.

También en la faceta deportiva es diferente. Normalmente los estadios se llenan en estos partidos, pero en esta edición son varios los campos que ya han visto partidos de élite (hace pocos años estaban en 1ª o 2ª) además de repetir experiencia en la Copa, por lo que rivales no tan atractivos podrían no vender todas las entradas. También este año se abandona la idea de campos pequeños en los que es más difícil jugar: solo dos de los siete estadios no llegan a los 5.000 espectadores y dos superan los 30.000.

Sirva una curiosa estadística también como atractivo de esta ronda. De los últimos diez rivales del Real Madrid en dieciseisavos, siete acabaron subiendo a Segunda. Enfrentarse a los blancos tiene doble premio. La Cultural Leonesa, último ejemplo.

Con motivo de este sorteo (jueves, 13:00 horas), EL ESPAÑOL habla con representantes de los siete equipos de 2ªB todavía vivos en Copa: Real Murcia, Ponferradina, Cartagena, Formentera, Lleida, Elche y Fuenlabrada.

Real Murcia: "Supeditas el plan financiero a una bola"

El caso del Real Murcia es atípico. Tiene un estadio de Primera (en la Nueva Condomina entran unos 32.000 espectadores), es un clásico del fútbol español pero lleva cuatro temporadas en el pozo de la 2ªB. Desde hace menos de un año, una nueva directiva, encabezada por el extremeño Raúl Moro, pretende devolver al club murciano al lugar que merece.

Cristiano Ronaldo, con el balón, en la visita del Madrid a Murcia en 2010.

"Un partido como el del Real Madrid, y con una previsión en referencia a cuando vinieron en 2010, puede suponer más del 50% de lo que es el presupuesto. Estás supeditando todo el plan financiero de un año con sacar una bola u otra”, comenta Deseado Flores, consejero delegado del club.

En el Real Murcia tienen todo planeado. "Nosotros tenemos varias escalas. En una primera vemos clarísimamente al Real Madrid. Su equipo B es mucho más atractivo que el B del Barcelona. Para la afición es más llamativo, son jugadores con más prestigios y conocidos", explica Flores.

"Después estaría el Barça en orden de preferencia, luego el Atlético muy cerca, que cada vez tiene más aficionados y supondría ser el primer equipo en visitar el Wanda Metropolitano, y también el Athletic, con varias peñas por la zona", explica. "Y ya después el Sevilla, que entendemos que no despierta una admiración tan grande como los otros, y la Real Sociedad y Villarreal, que no son equipos tan atractivos por sus figuras y la cercanía del segundo".

Ponferradina: "En función del rival podemos recaudar 10 veces menos"

El equipo berciano ya sabe lo que es llegar a estas rondas de Copa. En 2008 se enfrentó al Sevilla y 2011 repitió hazaña ante el Real Madrid. Eso les lleva a saber bien que diferencia existe entre recibir a unos u otros equipos. "Tenemos un presupuesto de dos millones de euros y con el partido del Real Madrid hicimos el 25% del presupuesto total. Con el Sevilla tres años antes recaudamos 10 veces menos", explica Eduardo Domínguez, consejero delegado de la Ponferradina, que reconoce que "hay mucha diferencia" entre unos equipos y otros.

El Real Madrid visitó Ponferrada en Copa en 2011.

Lógicamente, en Ponferrada quieren recibir a Madrid, Barcelona o Atlético. Eso sí, su entrenador, Carlos Terrazas, aseguró que quería evitar a los tres grandes. "Nosotros priorizamos más el aspecto económico que el deportivo pero entiendo que el entrenador crea que pueda pasar de ronda", añade. La Ponferradina juega en El Toralín, con capacidad para unas 8.500 aficionados. Hasta 2016 estaban en Segunda División.

Cartagena: "El Madrid es el rival que todo el mundo quiere"

Situación similar a la de la Ponferradina están en Cartagena. Tienen un estadio amplio (Cartagonova, con aforo para 15.000 personas), estuvieron hace poco en el fútbol profesional (descendieron a 2ªB en 2012) y recibieron a un grande, el Barcelona, en 2013.

Pedro, con la camiseta de la senyera del Barcelona, en la visita de los culés a Cartagena en 2013.

"Cuando jugamos contra el Barça, la taquilla cubrió un 40%-50% del presupuesto anual. Eso te lo da el Madrid, el Barcelona o el Atlético. Cualquiera de ellos sería atractivo, también el Athletic, que tiene muchos seguidores por esta zona", explica Manolo Sánchez Brey, director general del equipo. "El Madrid es el rival que todo el mundo quiere. También gusta el Atlético, que conlleva poder ser el primer equipo que pise el Metropolitano en un partido de Copa del Rey. Te haría pasar a la historia", añade.

Formentera: "No es lo mismo que venga la Real que el Barça"

Para el humilde equipo balear "es un regalo" llegar a estar en esta ronda por segundo año consecutivo. Ya lo consiguieron el año pasado (ante el Sevilla) y tras ascender a 2ªB han repetido éxito. "El año pasado hablábamos de que era eso irrepetible. Hemos tenido la suerte de volver y toca disfrutarlo otra vez", exclama Xicu Ferrer, presidente del Formentera.

Correa busca un centro en el Formentera - Sevilla de hace un año en Copa.

En este club humilde no tienen predilección por el rival aunque "no es lo mismo que venga la Real Sociedad que el Barça" y todo lo que venga "será una buena ayuda". También, comenta el presidente, "sería muy bonito poder estrenar el Wanda Metropolitano en Copa". "Nosotros el año pasado pusimos gradas supletorias y metimos a 3.000 personas. Con un Madrid o Barça podríamos llegar a 3.500. Eso nos supone un ingreso económico menor que el de otros clubes. Tenemos un aforo menor pero no queremos jugar en otro sitio que no sea aquí", explica Ferrer.

Lleida: "Todos tienen su encanto"

"Aquí hay mucho barcelonista, vendría bien a nivel de entorno, pero al Madrid en Lleida se ve muy poco (una vez en 30 años) y tendría mucha tirada", comenta Albert Esteve, presidente de la entidad ilerdense. "Todos tienen su encanto. Aquí hay mucho andaluz y el Sevilla también estaría bien", añade.

En el Lleida la inyección presupuestaria que puede dar la Copa no se cuenta como en otros equipos. "Nosotros (a nivel económico) no teníamos contemplada esta eliminatoria. Aquí funcionamos con el ingreso consolidado. Hacemos un presupuesto sobre la capacidad de ingresos que tenemos", explica el presidente. "Esto te da un crecimiento de 2-3 años a nivel de club. Y si ascendemos, como diez años".

Imagen del Lleida - Melilla de primera ronda de esta edición de la Copa Lleida

"Todo lo que representa el acontecimiento es una fiesta. Estar en esta ronda es un crecimiento en todos los ámbitos", festeja Esteve, que no descarta jugar con la camiseta de la senyera que no pudieron vestir en el último partido ante el Atlético Saguntino como tenían previsto. Los catalanes juegan en el Camp d'Esports, con unos 14.000 asisentos.

Elche: "Por supuesto que queremos a un grande"

El conjunto alicantino, que este martes anunció en un comunicado su "total apoyo a la Constitución" 'mojándose' políticamente sobre el conflicto catalán, también tiene un estadio enorme para la 2ªB (el Martínez Valero, con casi 34.000 asientos) y hasta hace poco estuvieron en Primera, de la que descendieron no por lo deportivo.

"El Elche tiene una ventaja respecto a otros equipos y es que tiene un aforo mayor. Con partidos de este tipo podemos tener una recaudación importante", comenta su presidente Diego García. "Queremos a un grande, sin duda. He oído por ahí que alguno no los quería para pasar de ronda. Nosotros sí, por supuesto".

El Estadio Martínez Valero de Elche lleno en un partido de Liga ante el Atlético.

"El ingreso económico viene muy bien, pero no va a ser lo mismo con un equipo que otro. Que te puede tocar un equipo grande es compensar a la afición", añade García.

Fuenlabrada: "Cualquiera que venga será bien recibido"

En el 'novato' Fuenlabrada hay varios morbos. Por ejemplo, ¿por qué no repetir lo que hizo el vecino Alcorcón contra el Real Madrid hace años? O ¿visitará Fernando Torres el campo que lleva su nombre?

"Si que es verdad que con los equipos grandes los chicos tienen mucha ilusión por ir a jugar a estadios de esos niveles, pero para nosotros es un premio ya estar aquí, cualquiera que venga será bien recibido", explica Jonathan Praena, presidente de la entidad madrileña.

Los jugadores del Fuenlabrada celebran un gol en Calahorra, donde consiguieron el acceso a esta ronda de Copa CF Fuenlabrada

"No hemos hecho cálculos aún, pero cuanto mayor sea el club mayor será el rendimiento económico que dejará por lo atractivo que será el partido", añade. "En función del rival se ampliará el aforo con gradas supletorias", destaca.

El sorteo de Copa, este jueves. Todos coinciden en apoyar como mal menor el actual formato de Copa, donde los equipos de 2ªB han tenido que superar tres eliminatorias previas a partido único y ahora se enfrentan a un Primera que está en Europa con el partido de ida en casa. Llegar hasta aquí ha podido proporcionar a estos clubs, y a falta de la aprobación de las cantidades por la Comisión mixta de la RFEF, unos 70.000 euros en el mejor de los casos.