Roberto Carlos, 53 años: "He llegado a perder el control de mi vida. Un día perdí el 99% del dinero que había ganado"

Roberto Carlos construyó una carrera al alcance de muy pocos futbolistas: 527 encuentros con el Real Madrid, 127 partidos con Brasil, tres Champions League y un Mundial conquistado en 2002.

El exlateral brasileño se convirtió en una de las grandes referencias de su posición, pero su éxito deportivo y económico no le evitó atravesar una etapa especialmente complicada después de abandonar los terrenos de juego.

El propio Roberto Carlos relató su experiencia durante una conversación junto a otros profesionales, en la que abordaron las dificultades que afrontan los deportistas de élite a la hora de administrar las grandes cantidades de dinero que pueden generar durante sus carreras.

Acumular una fortuna considerable no garantiza conservarla después de la retirada. Sin una planificación adecuada y el asesoramiento de personas de confianza, algunos deportistas pueden acabar perdiendo buena parte de los ingresos obtenidos durante años de competición.

En Estados Unidos, este problema ha recibido una atención especial en algunas grandes ligas, con programas destinados a ofrecer respaldo económico y sanitario a los jugadores una vez finalizada su etapa profesional.

Roberto Carlos. GTRES

En el caso de Roberto Carlos, la planificación para su futuro había comenzado mucho antes de colgar las botas. El brasileño aseguró que siempre tuvo presente la necesidad de preparar una segunda etapa profesional y aprovechar la notoriedad adquirida durante sus años como futbolista.

"Siempre pensé en mi vida después de mi carrera. Significa construir una historia como jugador y usar tu imagen. Cuando decidí dejar de jugar al fútbol, ya tenía la licencia de director deportivo y trabajaba con muchas marcas", explicó.

A pesar de esa previsión, una situación relacionada con la administración de su patrimonio y con una persona de su entorno terminó colocándole al borde del desastre financiero. El exjugador señaló directamente a su antiguo agente y también hizo referencia a un grave conflicto familiar.

"Tuve un grave problema con mi antiguo agente. Tuve un problema familiar muy serio. Un jueves me acosté a medianoche y, el viernes, recibí un montón de papeles cuya existencia desconocía. Fue entonces cuando perdí el control de mi vida", relató.

Las consecuencias fueron enormes. Roberto Carlos llegó a asegurar que, de todo lo que había conseguido generar durante su trayectoria futbolística, llegó a perder prácticamente la totalidad de su patrimonio.

"Todo lo que hice en el fútbol… un día, perdí el 99% de todo lo que había ganado", afirmó.

Con el respaldo de profesionales en los que pudo confiar, consiguió superar aquella situación. Desde entonces, el exinternacional brasileño utiliza su experiencia como advertencia para las nuevas generaciones de futbolistas.

"Todo lo malo que me ha pasado en la vida, se lo cuento a los jóvenes para que no cometan los mismos errores que yo. Hoy soy un hombre feliz y cuento mi historia para que todos conozcan lo bueno y lo malo que me ha pasado en la vida", explicó.

Durante la misma intervención, Roberto Carlos también habló de Ronaldo Nazário, con quien coincidió tanto en la selección brasileña como en el Real Madrid. El exlateral quiso reivindicar la faceta empresarial de su antiguo compañero y defendió que su capacidad para gestionar inversiones ha sido infravalorada.

"Muchos piensan que Ronaldo es lento en asuntos financieros, pero es un gran hombre de negocios", afirmó.

Como ejemplo, mencionó las operaciones relacionadas con el Real Valladolid y el Cruzeiro. Según Roberto Carlos, la gestión de estas inversiones permitió a Ronaldo incrementar considerablemente el valor de los activos antes de desprenderse de ellos.

Sin embargo, la etapa de Ronaldo al frente del Valladolid también estuvo marcada por una fuerte contestación de parte de la afición. Durante la visita del FC Barcelona al José Zorrilla en mayo de 2025, algunos seguidores llegaron a arrojar al césped billetes falsos con el mensaje "Ronaldo vete ya", en una muestra del descontento existente con su gestión.

Finalmente, Ronaldo Nazário terminó vendiendo el Real Valladolid ese mismo año a un grupo inversor estadounidense.