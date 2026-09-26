El Manchester City llama a la calma: "Hay mucho ruido girando a nuestro alrededor, pero nada ha cambiado"
El presidente del conjunto citizen envió una carta a los aficionados en la que mostró su completa tranquilidad pese a que el club ha sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que se le imputaban.
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El futuro del Manchester City pinta más incierto que nunca, pero desde el club transmiten toda la calma del mundo. O al menos lo intentan. Es así tras la carta que trasladó el presidente, Khaldoon Al Mubarak, después de que el conjunto inglés haya sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que se le imputaban.
Aunque todavía el fallo no se ha hecho público y se desconocen las consecuencias que esto tendría para el Manchester City, los posibles castigos podrían ser desde una simple multa económica, hasta la deducción de puntos en la Premier League o incluso la expulsión de la propia competición.
En febrero de 2023 el Manchester City fue acusado de 115 infracciones que comprometían su compromiso con el Fair Play financiero. Al conjunto inglés se le apuntaba por no dar información financiera precisa entre 2009 y 2018, por no dar los detalles correctos en cuanto a los pagos a jugadores y entrenadores en el mismo periodo y también por incumplir las reglas financieras de la UEFA entre 2013 y 2018.
Tras estas últimas informaciones surgidas, Khaldoon Al Mubarak, el presidente del Manchester City, quiso salir al paso y dirigirse directamente a los hinchas citizens para tratar de calmar los ánimos.
El máximo mandatario recordó que ha formado parte de la entidad durante 18 años, y que se ha pasado las últimas horas tratando de responder preguntas intranquilas. Sin embargo, aseguró que "el proceso de la Premier League todavía tiene un largo camino por recorrer", y que el club tiene una seria intención de demostrar su inocencia.
Lamentó no poder dar más detalles de la actualidad del caso por la "confidencialidad del proceso legal" y se remitió a lo dicho por el club en 2023 al respecto.
"Nada ha cambiado", aseguró Al Mubarak, sobre la situación del Manchester City. Y apuntó a unos supuestos intereses que quieren debilitar a la entidad citizen.
Ya en junio de 2025 el Manchester City llegó a un acuerdo con la Premier League por haber infringido la regla 33 del reglamento. Hasta en nueve ocasiones el conjunto por entonces dirigido por Pep Guardiola se personó con retraso al inicio de la segunda parte, lo que le acarreó una multa de alrededor de 940.000 euros.
La carta de Al Mubarak
He sido parte de este Club durante 18 años. He tenido el privilegio de estar con vosotros en el Etihad, en Wembley y en Estambul. Este Club me importa, y vosotros me habéis demostrado y dicho -una y otra vez- lo mucho que el Manchester City os importa a vosotros. Por eso os escribo hoy.
Tras las informaciones aparecidas en los medios el viernes, muchos de vosotros habréis pasado la noche respondiendo preguntas y contestando mensajes de amigos, familiares y compañeros. Yo también. Esto es lo que le dije a mi familia: El proceso de la Premier League todavía tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza e intención de demostrar la inocencia del Club es tan fuerte como cuando esto comenzó.
Hay tantas cosas que me gustaría poder compartir con vosotros para ayudaros a entender por qué nos sentimos tan seguros de nuestra posición. Pero la estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación de respetarla significan que no puedo hacerlo en este momento. Incluso esta carta pasó por varias revisiones legales para garantizar que cumple con la normativa.
Os pido que, por favor, leáis con atención la declaración a continuación, que dimos el viernes, y la declaración que emitimos en febrero de 2023. Cada palabra importa y se mantiene vigente.
Mientras que algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay tanto ruido girando a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Hemos enfrentado desafíos juntos antes y hemos prevalecido. Sigue habiendo muchos que quieren debilitar el impulso de nuestro Club. No les daremos esa oportunidad.
Gracias, como siempre, por vuestro constante apoyo.