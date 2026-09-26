El Manchester City llama a la calma: "Hay mucho ruido girando a nuestro alrededor, pero nada ha cambiado"

El futuro del Manchester City pinta más incierto que nunca, pero desde el club transmiten toda la calma del mundo. O al menos lo intentan. Es así tras la carta que trasladó el presidente, Khaldoon Al Mubarak, después de que el conjunto inglés haya sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que se le imputaban.

Aunque todavía el fallo no se ha hecho público y se desconocen las consecuencias que esto tendría para el Manchester City, los posibles castigos podrían ser desde una simple multa económica, hasta la deducción de puntos en la Premier League o incluso la expulsión de la propia competición.

En febrero de 2023 el Manchester City fue acusado de 115 infracciones que comprometían su compromiso con el Fair Play financiero. Al conjunto inglés se le apuntaba por no dar información financiera precisa entre 2009 y 2018, por no dar los detalles correctos en cuanto a los pagos a jugadores y entrenadores en el mismo periodo y también por incumplir las reglas financieras de la UEFA entre 2013 y 2018.

Tras estas últimas informaciones surgidas, Khaldoon Al Mubarak, el presidente del Manchester City, quiso salir al paso y dirigirse directamente a los hinchas citizens para tratar de calmar los ánimos.

El máximo mandatario recordó que ha formado parte de la entidad durante 18 años, y que se ha pasado las últimas horas tratando de responder preguntas intranquilas. Sin embargo, aseguró que "el proceso de la Premier League todavía tiene un largo camino por recorrer", y que el club tiene una seria intención de demostrar su inocencia.

Erling Haaland celebrando un gol con el Manchester City. Reuters

Lamentó no poder dar más detalles de la actualidad del caso por la "confidencialidad del proceso legal" y se remitió a lo dicho por el club en 2023 al respecto.

"Nada ha cambiado", aseguró Al Mubarak, sobre la situación del Manchester City. Y apuntó a unos supuestos intereses que quieren debilitar a la entidad citizen.

Ya en junio de 2025 el Manchester City llegó a un acuerdo con la Premier League por haber infringido la regla 33 del reglamento. Hasta en nueve ocasiones el conjunto por entonces dirigido por Pep Guardiola se personó con retraso al inicio de la segunda parte, lo que le acarreó una multa de alrededor de 940.000 euros.