El 'macroparón' ya se ceba con el Real Madrid: Mbappé se rompe y Mourinho solo tiene siete jugadores disponibles

La derrota en el derbi llegó demasiado pronto. Un resultado que estuvo condicionado por dos acciones que pudieron cambiar por completo del desarrollo de un partido que se acabó llevando el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el paso de los días permite encajar el golpe y asumirlo como una circunstancia más dentro de la competición. "Para disfrutar de las victorias también hay que atravesar estos momentos malos", señalan desde el entorno de Mourinho, que afronta ahora uno de los parones internacionales más complejos de gestionar.

La dificultad tiene varias vertientes: la resaca del derbi, el exigente calendario que espera a la vuelta y, especialmente, los efectivos de los que dispondrá durante una ventana internacional que se prolongará hasta el 6 de octubre.

El conjunto blanco queda, durante estas semanas, dividido entre quienes permanecen en Valdebebas y quienes ponen rumbo a sus respectivas selecciones.

Solo siete jugadores disponibles

El portugués cuenta actualmente con siete futbolistas de la primera plantilla que no están lesionados y que permanecerán a sus órdenes. Dos de ellos son porteros: Courtois, que ha decidido no disputar la Nations League con Bélgica, y Lunin, que no figura en la convocatoria de Ucrania.

A los dos porteros madridistas se unen Rüdiger, que dejó la selección alemana tras el Mundial, Asencio y Carreras. Tchouaméni, por su parte, afrontará una especie de pretemporada individual, tal y como explicó el propio Mourinho.

Thiago Pitarch combinará además el trabajo con el primer equipo y el Castilla con el objetivo de recuperar sensaciones después de haberse perdido buena parte de la preparación del verano.

Los cuatro futbolistas lesionados también continuarán en Madrid. Militao, que ya ha comenzado a trabajar sobre el césped, es quien presenta el escenario más favorable para reincorporarse al grupo una vez finalice el parón.

Valverde, entretanto, acaba de comenzar la recuperación del esguince de grado 3 que sufrió en el tobillo izquierdo durante el derbi, tras la entrada de Kang-in Lee.

A la lista de lesionados se ha incorporado también Konaté, recién regresado de la concentración con Francia después de sufrir un esguince leve de rodilla, pero el que más preocupa es Mbappé.

El francés se lesionó la rodilla al marcar el gol de la victoria y sufre una lesión tendinosa; volverá hoy a Madrid para recibir tratamiento. La lesión ha generado una notable preocupación en el Real Madrid, especialmente porque la zona afectada es la misma rodilla en la que Mbappé ya tuvo problemas durante la pasada temporada.

Los casos de Mendy y Rodrygo se manejan con plazos más prolongados. El lateral francés, uno de los jugadores que más problemas físicos ha sufrido en las últimas temporadas, pasó por el quirófano el pasado 11 de mayo debido a una lesión en el recto femoral de la pierna derecha.

Durante el verano se llegó a manejar un posible regreso entre septiembre y octubre, aunque todo hace indicar que no volverá hasta final de año o incluso después de Navidad. El club, en cualquier caso, no ha fijado una fecha oficial para su vuelta.

Rodrygo, por su parte, sufrió en marzo una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. El brasileño ya realiza carrera sobre el césped y ha utilizado este periodo de recuperación para aumentar su masa muscular y reducir su porcentaje de grasa. Su regreso, no obstante, se proyecta para enero.

El plan de Mourinho

La derrota en el derbi no ha modificado los planes que Mourinho había diseñado para el parón. El entrenador tenía previsto conceder varios días de descanso durante la primera semana a aquellos jugadores que no hubieran sido llamados por sus selecciones.

El descanso se combina con trabajos individualizados y visitas puntuales a Valdebebas para controlar su evolución física, antes de elevar progresivamente la intensidad de los entrenamientos.

Los lesionados seguirán, mientras tanto, con sus respectivos programas de recuperación en la ciudad deportiva.

En este escenario de trabajo fragmentado, una de las principales preocupaciones de Mourinho es no perder de vista la preparación de sus futbolistas durante su estancia con las selecciones. El caso de Konaté, con Francia, ha hecho saltar las alarmas.

Vinicius, en el amistoso ante Brasil. EFE

El portugués ya mostró en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid su inquietud por los viajes de Vinicius y Endrick, que con Brasil afrontarán una gira por Australia e India con tres amistosos en el calendario.

"Vamos a intentar acompañar al máximo", explicó al referirse al seguimiento de los internacionales, aunque reconoció que "no todos los entrenadores nos darán acceso" a sus datos de preparación.

Con Ancelotti, sin embargo, Mourinho espera tener mayores facilidades para compartir información sobre las cargas de trabajo, apoyándose en la buena relación que mantienen ambos técnicos.

El viaje de Brahim tampoco será corto. Marruecos, después de jugar contra Gabón en Rabat, se desplazará posteriormente hasta Sudáfrica para enfrentarse a Lesoto y cerrará la gira en Tánger.

El malagueño y Diomande, convocado por Costa de Marfil, compaginan los amistosos con los partidos de clasificación para la Copa de África, aún por disputar.

Los diez madridistas llamados por las selecciones europeas absolutas afrontarán cuatro partidos de Nations League con sus respectivos combinados, mientras que Espí disputará tres encuentros de clasificación para el Europeo sub-21.

El temor de Mourinho no se centra únicamente en el desgaste acumulado por aquellos que sumen más minutos. También existe preocupación por el estado de quienes tengan una participación testimonial y permanezcan durante estas semanas alejados de las rutinas habituales del club.

Por eso, el cuerpo técnico pretende mantener el seguimiento tanto de los partidos como de todos los datos de preparación a los que pueda tener acceso. El objetivo será reajustar las cargas cuando los jugadores regresen y reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de nuevas lesiones.

Un regreso complicado

El tiempo para preparar el regreso será escaso. España e Inglaterra concluirán sus compromisos el 6 de octubre, solo cuatro días antes de que el Madrid reciba al Villarreal, un rival que exige al máximo.

A partir de ahí, el calendario obligará al equipo a jugar cada tres o cuatro días hasta la visita al Camp Nou. El Clásico dará paso a una exigente serie de cuatro desplazamientos consecutivos, con Santander, Atenas y Valencia como siguientes destinos.

El regreso exigirá una respuesta inmediata y tendrá al estadio blanco como primer escenario para medir a un equipo que llega al parón después de una derrota que ya ha abierto algunas incógnitas.