La lesión de Kylian Mbappé en su rodilla izquierda se queda en susto y estará unas dos semanas de baja

Kylian Mbappé estará finalmente apenas unas dos semanas de baja. El Real Madrid comunicó en la tarde de este sábado que el francés sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda después de haberse lesionado con Francia, por lo que tanto el club como el propio jugador respiran tranquilos.

El delantero tuvo que retirarse del partido que estaba jugando con Francia ante Turquía cerca de la hora de juego. Acababa de marcar el gol que serviría para darle la victoria a la selección de Zidane, pero no pudo continuar en el terreno de juego y se marchó con gestos de dolor.

Enseguida se encendieron todas las alarmas, y posteriormente la Federación Francesa de Fútbol confirmó que Mbappé sufría una lesión en su rodilla izquierda. Las pruebas realizadas esta misma tarde por el Real Madrid descartaron una dolencia de gravedad, y ahora se estima que esté entre 10 y 15 días de baja.

Kylian Mbappé se lesiona con Francia. Reuters

No peligra El Clásico

Con este largo parón internacional Kylian Mbappé podría llegar incluso a punto para el primer partido del Real Madrid en el regreso ante el Villarreal. Los blancos recibirán a 'El Submarino' en el Santiago Bernabéu y la evolución del delantero marcará si José Mourinho puede arriesgar para contar con él.

Esta hiperextensión en la rodilla tranquiliza, eso sí, al Real Madrid de manera definitiva de cara a El Clásico que ya asoma en el horizonte.

El conjunto blanco visitará el Camp Nou el próximo 25 de octubre, tiempo más que de sobra para que, si nada se tuerce en el proceso de recuperación de Kylian Mbappé, el francés pueda ser de la partida en un duelo de vital importancia.

Antes de ese duelo contra el actual líder de La Liga, el Real Madrid tendrá que jugar contra Villarreal, Roma, Sevilla y Leipzig, dos partidos de la competición doméstica y otros dos más de la Champions League.

Hasta el momento, Kylian Mbappé lo ha jugado prácticamente todo con el conjunto blanco. Siempre titular y casi insustituible, es uno de los hombres de mayor confianza para José Mourinho.

Mbappé, dolorido durante el partido ante Turquía. Reuters

De hecho, tan sólo fue sustituido ante el Inter de Milán en el primer partido de Champions League, aunque ya en el minuto 89 de encuentro. El ariete suma 8 goles y 2 asistencias vestido de blanco hasta el momento, el hombre más determinante del equipo.