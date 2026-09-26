Cristóbal Soria, tertuliano: "A Lamine no se le puede decir a todo que sí. Alguien tiene que echarle el brazo por encima"

Cristóbal Soria reclamó este jueves en El Chiringuito que alguien del entorno de Lamine Yamal le ayude a moderar ciertos gestos y declaraciones. Lo hizo después de las críticas recibidas por el futbolista al situarse entre los aspirantes al Balón de Oro.

Carme Barceló le respondió en el programa que su análisis ofrecía argumentos a quienes atacan al jugador, aunque coincidió con él en que al joven le vendría bien alguien que le ayudara a rebajar determinadas actitudes.

Soria quiso distinguir entre el talento de Lamine y la madurez que espera de él. "Yo estoy convencido de que Lamine va a ir evolucionando y va a ir madurando. No tengo ninguna duda. Pero sí echo en falta dos años después ese alguien que le eche el brazo por encima", afirmó.

A su juicio, el futbolista todavía muestra comportamientos sobre el césped que deberían corregirse desde dentro del equipo.

Para explicar su postura, recordó un episodio con Robert Lewandowski: "Tiene todavía muchos gestos en el campo... Recuerdo todavía el año pasado cuando le levantó el brazo a Lewandowski y los rangos se respetan. Si Lewandowski le llega a parar los pies, no hay una segunda vez".

El tertuliano dirigió entonces su mensaje a Barceló, a quien reprochó la defensa que hacía de Lamine. "Carme, le haces mucho daño con ese discurso. A Lamine hay que cogerle y decirle '¿Quieres ser el mejor? Pues ponte detrás de mí'. Fútbol, fútbol", sostuvo.

Para Soria, pedirle más disciplina no supone cuestionar sus condiciones como futbolista, sino acompañar su crecimiento.

Lamine Yamal y Raphinha celebran un gol contra el Racing de Santander. REUTERS

Barceló rechazó el tono de esa crítica. "Estás dando munición a la bancada madridista. Este jugador es una pasada y a ellos les molesta mucho. Ha hecho un retrato robot de Lamine Yamal terrible", replicó.

Consideró que detenerse en sus gestos podía alimentar una imagen injusta del jugador y desplazar la atención de lo que aporta sobre el campo.

Sin embargo, su respuesta también dejó un punto de encuentro con Soria. "En lo único que coincido con Cristóbal Soria es que necesita alguien a su lado que le baje un poco. Aunque dentro del vestuario entenderán por qué lo hace, no todos lo compartirán. Tampoco es tan grave bajarle un poco a un chico de 19 años", añadió Barceló.

El intercambio mostró dos maneras de abordar las críticas a Lamine: Soria puso el acento en la necesidad de que un compañero con ascendencia le marque límites; Barceló, en evitar que esa exigencia se convierta en un reproche desproporcionado.

Ambos admitieron que puede necesitar orientación, pero discreparon sobre cómo hablar de ello públicamente.