Mbappé y Lamine encienden la mecha en la campaña por el Balón de Oro más incierto de los últimos tiempos

Hay años en los que el Balón de Oro se decide casi solo, como una fruta que cae por su propio peso, y hay años en los que el premio se convierte en un campo de batalla donde cada declaración es munición. El de 2026 pertenece a la segunda categoría.

Apenas conocida la lista de los 30 nominados este martes, el ambiente que rodea al trofeo más codiciado del fútbol individual ha mutado de la expectación a la tensión, y en el epicentro de ese cambio de temperatura se sitúan dos nombres que, sin buscarlo del todo, se han convertido en protagonistas de un pulso silencioso: Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

No hubo ataques directos. Hubo, más bien, esa forma de esgrima verbal tan propia del vestuario moderno, donde una frase medida vale más que un golpe de pecho.

Mientras el francés reivindicaba desde Valdebebas su Mundial histórico como argumento de peso, el catalán respondía desde el Camp Nou con la serenidad de quien no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Entre ambos, sin proponérselo, han convertido esta semana del arranque de la Champions League en el primer gran capítulo de la carrera por el galardón.

Un Mundial que reparte cartas nuevas

La Copa del Mundo disputada este verano ha trastocado el mapa habitual del Balón de Oro. Ya no basta con brillar en la Champions o acumular goles en la liga doméstica: el torneo que coronó a España como campeona ha introducido un factor de peso que obliga a repensar las jerarquías.

Mbappé se marchó de aquel verano con la Bota de Oro bajo el brazo y con un récord que lo sitúa como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando la marca que durante años pareció intocable de Lionel Messi.

Lamine Yamal, por su parte, regresó con algo aún más difícil de discutir: una medalla dorada colgada del cuello, la de campeón del mundo con apenas 19 años.

Esa diferencia de matiz -goles individuales frente a título colectivo- es, en el fondo, el hilo invisible que atraviesa todo el debate. Y ambos futbolistas, cada uno a su manera, lo saben.

Mbappé celebrando un gol con el Real Madrid. Europa Press

La historia como argumento

El delantero del Real Madrid no ha necesitado que le pregunten dos veces para dejar clara su posición. En la rueda de prensa previa al estreno europeo de su equipo frente al Inter de Milán, Mbappé habló del premio con la tranquilidad de quien lleva tiempo acostumbrado a que la gente lo asocie con los grandes honores individuales.

"Cuando juegas en el Real Madrid, el mejor club del mundo, la gente te asocia a los premios. Mucha gente en la calle me habla del Balón de Oro, que es un premio que para cada jugador es un tema muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte y tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quien piensan es el mejor jugador del mundo", declaró.

Insistió en la idea, casi como un mantra, minutos después: "Claro que pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero son los periodistas los que van a votar para quién piensen que es el mejor jugador del mundo".

Preguntado sin rodeos sobre si se considera el mejor futbolista del planeta, no esquivó la cuestión: "Siempre", respondió, aunque matizó de inmediato que se trata de una percepción íntima, no de una verdad universal, y que "es posible que haya gente aquí que piense que soy el mejor del mundo y otra gente que piense que no. No pienso que todo el mundo tenga que pensar como yo".

Detrás de esas palabras hay algo más que confianza: hay la conciencia de un futbolista que, a sus 27 años, todavía no ha levantado el trofeo individual que corona su carrera, pese a haber sido durante años uno de los nombres inevitables en cualquier quiniela.

La elegancia de no suplicar

Al otro lado del tablero, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Lamine Yamal eligió un registro distinto: el de quien prefiere que los hechos hablen antes que las palabras.

Consultado por sus opciones antes del debut liguero europeo del Barcelona ante el Feyenoord, el joven extremo fue tajante y, a ratos, hasta cortante. "No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. No estoy para hacer campaña. No me voy a poner a suplicar nada. Es vuestro trabajo", sentenció.

Lejos de mostrarse ansioso, Lamine apoyó su discurso en los títulos ganados durante la temporada, dejando entrever que el argumento colectivo pesa, para él, más que cualquier estadística individual.

"No depende de mí, depende de vosotros. Hemos hecho un gran año con el Barça y la selección. Ya veremos", explicó, antes de rematar con una frase que resume su filosofía ante el premio: "Hemos ido campeones del mundo, hemos ganado LaLiga otra vez, no puedo pedir más. Dentro de esos jugadores he dado un nivel increíble y es vuestro trabajo, no me voy a poner a suplicar nada".

El futbolista de Mataró no rehuyó tampoco la pequeña polémica generada por Ousmane Dembélé, quien no lo incluyó entre sus tres favoritos al premio. Con un tono entre irónico y despreocupado, Lamine deslizó una pulla que no pasó desapercibida: "Es amigo de Kylian, ¿no?", dijo, refiriéndose a la cercanía entre el francés del PSG y Mbappé.

Lamine Yamal celebrando un gol con el Barça Europa Press

Y añadió, sin perder la sonrisa: "La verdad que no me importa. Estoy contento con el año que he hecho. Me llevo muy bien con Ousmane, entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto".

Dos formas, la misma ambición

Lo llamativo de este cruce de declaraciones no es tanto el contenido -previsible, en cierto modo, tratándose de dos futbolistas conscientes de su propio valor- sino el contraste de estilos.

Mbappé construye su discurso desde la épica personal, desde la conquista y la historia escrita con mayúsculas; Lamine, desde el desapego calculado, desde la certeza tranquila de quien no necesita mendigar reconocimiento porque los títulos, dice, hablan por sí solos.

Uno reivindica; el otro se resigna, con dignidad, a esperar el veredicto ajeno.

Ninguno de los dos, sin embargo, ha perdido de vista el objetivo inmediato que ambos citaron como prioridad por encima del propio Balón de Oro: la Champions League.

Lamine fue especialmente explícito al respecto, situando el torneo continental por delante de cualquier ambición personal: "No hay más motivación que me quede la Champions por ganarla, es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao".

Mbappé, por su parte, encontró en el duelo contra el Inter un escenario propicio para reafirmar su ambición colectiva sin renunciar a la individual, subrayando que jugar en el Bernabéu en la noche de estreno europeo era, en sus palabras, "una motivación más".

Una campaña sin campaña

Resulta paradójico que dos de los grandes favoritos insistan, casi al unísono, en que no harán campaña por el premio, mientras sus declaraciones recorren portales deportivos de medio mundo.

Lamine lo resumió con una frase que bien podría servir de lema para toda esta temporada de nominaciones: "no necesito hacer campaña para ganar".

Mbappé, más comedido en la forma pero igualmente firme en el fondo, prefiere dejar que la estadística -esa Bota de Oro mundialista, ese récord histórico de goles en Copas del Mundo- hable en su nombre.

El Balón de Oro. EFE

Entre esas dos posturas, la carrera por el Balón de Oro 2026 se dibuja como un tablero abierto donde conviven la épica del gol y la épica del título, el relato individual y el relato colectivo.

Con Rodri, Dembélé y otros aspirantes esperando su turno en la conversación, lo cierto es que Mbappé y Lamine ya han marcado, con sus propias palabras, el tono de una campaña que promete estirarse, con matices y pequeñas chispas, hasta la gala prevista para el próximo 26 de octubre en Londres.