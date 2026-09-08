Rodri Hernández, pillado en el banquillo del Barça criticando al Valencia: "Son muy flojos estos. Son malísimos"

Rodri Hernández protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada durante el Valencia-Barça, más allá del abultado resultado de Mestalla.

Las cámaras de El Día Después, de Movistar Plus+, captaron al centrocampista azulgrana en el banquillo mientras comentaba con Pau Cubarsí el rendimiento del conjunto valencianista durante la segunda mitad.

El internacional español había abandonado el terreno de juego en el minuto 62, cuando el Barcelona ya disponía de una ventaja cómoda. Desde la banda, con el partido claramente inclinado hacia el lado visitante, Rodri analizó sin filtros la escasa oposición que estaba encontrando el equipo dirigido por Hansi Flick.

"Muy flojos estos, muy flojos", se le escucha decir inicialmente al mediocentro. Poco después, insistió en su valoración con una frase todavía más contundente: "Son muy malos, tío. Son malísimos".

El comentario, emitido posteriormente por el programa de Movistar Plus+, se difundió rápidamente en redes sociales y abrió el debate por el tono empleado por el futbolista azulgrana.

"Pfff... son muy flojos. SON MALÍSIMOS. ¿Cómo quedaron en la tabla el año pasado? NO PASARON MITAD DE CANCHA".



Rodri sobre el Valencia, tras la goleada 5-0 del Barcelona en Mestalla. 🇪🇸😳 pic.twitter.com/v8BoR9ooMZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 7, 2026

Rodri no se limitó a una impresión general sobre el encuentro. También se mostró sorprendido al preguntar por la clasificación lograda por el Valencia en la campaña anterior.

En la conversación con Cubarsí, el mediocentro expresó su incredulidad ante el contraste entre la posición que había ocupado el equipo valencianista y la imagen ofrecida frente al Barça.

"¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?", cuestionó. Y siguió: "Es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte". Las imágenes no dejan de ser de una charla informal entre dos jugadores sentados en el banquillo.

Sin embargo, la difusión del contenido convirtió un comentario privado en uno de los principales asuntos posteriores al partido, especialmente por la contundencia de las palabras y por el escenario en el que se produjeron: Mestalla, ante un rival histórico y después de una derrota contundente.

El Barcelona dominó el encuentro de principio a fin y acabó imponiéndose por 0-5. La superioridad azulgrana se trasladó tanto al marcador como al desarrollo del juego, con un Valencia incapaz de sostener el ritmo visitante durante buena parte del choque.

Rodri incidió precisamente en esa falta de respuesta del conjunto local al afirmar "que no han pasado del centro del campo en la segunda parte". La frase dirigida al rendimiento del Valencia puede interpretarse como una valoración surgida al calor del partido.

No obstante, el uso de expresiones como "malísimos" ha generado malestar entre aficionados valencianistas, al entenderse como una descalificación directa hacia la plantilla y no únicamente como una crítica al planteamiento o a la actuación en Mestalla.

El episodio añade un elemento de polémica a una noche ya muy negativa para el Valencia.

El equipo quedó ampliamente superado ante su público y, tras el pitido final, tuvo que afrontar no solo el análisis de una goleada severa, sino también la repercusión de unas imágenes que colocaron a Rodri en el centro de la conversación.