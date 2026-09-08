Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Alineaciones confirmadas, resultado y última hora de la jornada 1 de la Champions League

El Real Madrid se enfrenta ante el Inter de Milán en el Bernabéu, en el que va a ser el primer partido de la Champions para ambos conjuntos.

🔴 ¿Dónde ver el Real Madrid - Inter de Milán?

El partido entre Real Madrid e Inter de Milán podrá verse en España a través de Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV), Movistar Liga de Campeones 3 (dial 180 de Movistar Plus + y 119 de Orange TV), Orange Fútbol 1 (dial 107) y en Movistar Liga de Campeones HDR.

🔴 ¿A qué hora es el partido?

El partido entre Real Madrid e Inter de Milán se disputa este martes 08 de junio a las 21:00 horas (hora peninsular española).

🔴 Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Bellingham, Brahim, Vinicius y Mbappé.

Inter de Milán: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Thuram y Lautaro Martínez.