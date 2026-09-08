Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Alineaciones confirmadas, resultado y última hora de la jornada 1 de la Champions League
El conjunto blanco inicia su aventura en la Champions recibiendo la visita del campeón de Italia, el Inter de Cristian Chivu.
💫 Esperando a Yan Diomande, la estrella "naíf" del Madrid de Mou que busca su momento en el debut en la Champions
El Real Madrid se enfrenta ante el Inter de Milán en el Bernabéu, en el que va a ser el primer partido de la Champions para ambos conjuntos.
🔴 ¿Dónde ver el Real Madrid - Inter de Milán?
El partido entre Real Madrid e Inter de Milán podrá verse en España a través de Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV), Movistar Liga de Campeones 3 (dial 180 de Movistar Plus + y 119 de Orange TV), Orange Fútbol 1 (dial 107) y en Movistar Liga de Campeones HDR.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre Real Madrid e Inter de Milán se disputa este martes 08 de junio a las 21:00 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones confirmadas
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Bellingham, Brahim, Vinicius y Mbappé.
Inter de Milán: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Thuram y Lautaro Martínez.
-
Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Brahim: "El míster siempre acierta"
El malagueño, en la previa del partido, en Movistar: "El míster siempre acierta, digo yo, ¿no? Creo que va a haber ahí equilibrio, puedo entrar yo por dentro también, puedo ser casi un centrocampista más. Pero bueno, no voy a dar tampoco más señales porque el partido ya está planteado, siempre lo planteamos de la mejor manera, trabajamos de la mejor manera y vamos a querer intentar dar lo mejor cada uno nosotros".
-
Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | La amenaza del club italiano
El campeón italiano encara el duelo del Santiago Bernabéu con un proyecto sólido y renovado, pero también con el recuerdo de las dos finales perdidas en las últimas cuatro ediciones que disputó y de la eliminación la pasada temporada ante el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final.
-
Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Cinco cambios en el equipo nerazurri
Cristian Chivu, el entrenador del Inter de Milán, ha sorprendido con un once lleno de novedades: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Thuram y Lautaro Martínez.
Sfidiamo il Real Madrid con questi 1️⃣1️⃣⚫🔵 pic.twitter.com/stOJagm0Mn— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 8, 2026
-
Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Un nuevo examen
Primer día grande para medir el segundo arranque de José Mourinho, ante un rival especial para él por su pasado exitoso en el Inter, y la mejora convivencia entre Mbappé, Vinícius y Bellingham que acopla y protege ‘Mou’ como clave para volver a conseguir títulos, tras dos años sin lograrlo.
Aunque no llegan en buen momento, sobre todo un Kylian Mbappé que remató siete veces, incluidos un penalti y una doble ocasión clara con el portero batido, ante el Betis y no consiguió marcar. Fallos que marcaron un partido que acabó perdiendo el Real Madrid.
-
Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | El cariñoso abrazo entre Mourinho y Florentino
El presidente del Real Madrid quiso recibir a los suyos en su llegada al Santiago Bernabéu. Como siempre, especialmente cariñoso con el entrenador portugués. También con Bellingham, Vinicius, Mbappé y Carlos Espí.
Florentino Pérez presente para recibir al Real Madrid antes del primer partido de Champions! 🤍— MT2 (@madrid_total2) September 8, 2026
TENEMOS QUE GANAR HERMANOS. pic.twitter.com/hYQrPyQRHl
-
Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Una garantía de victoria
El Real Madrid, históricamente, se ha mostrado infalible en sus estrenos en Europa. Ha ganado 17 de sus últimas 19 jornadas inaugurales.
-
Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡Hay sorpresas en el once de Mourinho!!
Con el equipo ya en el Bernabéu, el Real Madrid ha dado a conocer su alineación: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Bellingham, Brahim, Vinicius y Mbappé.
📋 ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2026
✅ Our starting XI!
🆚 @Inter_es pic.twitter.com/RCeHf8Frfv
-
Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡Bienvenidos a la retransmisión del partido!!
¡¡Muy buenas tardes!! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que enfrenta al Real Madrid ante el Inter de Milán en el Bernabéu.