Real Madrid - Inter, fútbol hoy | Goles de Mbappé y Valverde y resultado en directo del partido de Champions League, en vivo

Gol de Valverde (22')

Gol de Mbappé (14')

El Real Madrid está ganando al Inter de Milán (2-0) al descanso.

El Real Madrid ha tirado 2 veces a puerta y el Inter ha disparado 3.

En su último partido oficial en 2021, el Real Madrid ganó al Inter de Milán 2-0 con goles de Toni Kroos y Marco Asensio.