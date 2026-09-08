Real Madrid - Inter, fútbol hoy | Goles de Mbappé y Valverde y resultado en directo del partido de Champions League, en vivo
Resultado, goles y jugadas minuto a minuto del partido entre el Real Madrid y el Inter de Milán en la UEFA Champions League.
El Real Madrid se marcha al descanso venciendo 2-0 al Inter de Milán.
Gol de Valverde (22')
Gol de Mbappé (14')
El Real Madrid está ganando al Inter de Milán (2-0) al descanso.
El Real Madrid ha tirado 2 veces a puerta y el Inter ha disparado 3.
En su último partido oficial en 2021, el Real Madrid ganó al Inter de Milán 2-0 con goles de Toni Kroos y Marco Asensio.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡Paradón de Josep Martínez y descanso en el Bernabéu!!
45' (2-0) ¡¡Qué ocasión ha tenido el Madrid para sentenciar el partido!! Qué jugadón de Bellingham, el primer tiro lo ejecuta Mbappé, lo saca con el pie el portero del Inter; el rechace lo caza Bellingham y vuelve a intervenir el portero del Inter y luego Brahim no llega a rematar bien el último rechace.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Un minuto de añadido
45' (2-0) Cumplidos los 45 minutos reglamentarios, el cuarto árbitro ha levantado el cartelón mostrando uno más de añadido.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | El sello de Mourinho
43' (2-0) Contexto de partido que encaja como un guante con las fortalezas del Real Madrid y también del fútbol que tradicionalmente siempre le ha gustado a Mourinho.
Compactos atrás, incisivos en el robo arriba y reactivos a la contra. Los espacios que deja a su espalda el Inter son una autopista para la velocidad de Vinicius y Mbappé.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Çalhanoglu ve la primera amarilla
39' (2-0) Amonestado el pivote turco del Inter tras un nuevo derribo sobre Bellingham. No lo dudó Michael Oliver a pesar de las protestas del equipo nerazurri.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡A punto de marcar Curtis Jones!!
36' (2-0) ¡¡Al larguero el disparo del mediocentro del Inter de Milán!! Muy buena jugada trenzada en tres cuartos de campo por parte del equipo italiano, la acabó desde el interior del área Curtis Jones tras recibir desde el costado zurdo, pero su potente disparo rozó el larguero.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Muy cómodo el conjunto blanco
30' (2-0) Otra buena acción del Real Madrid, con Mbappé en la base de la jugada. Vinicius buscó el pase de la muerte al área para Bellingham pero se adelanta Josep.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Domina el conjunto blanco
29' (2-0) Tras el buen inicio de los italianos, los dos goles han tumbado al equipo de Cristian Chivu. Ahora son los de José Mourinho quienes mandan sobre el césped.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Gooooool de Fede Valverde!!!
23' (2-0) Está perdiendo el partido el Inter de Milán él solo. Qué error de Josep Martínez al intentar controlar un balón, presionó el uruguayo y castigó el error del portero del conjunto italiano. En un abrir y cerrar de ojos el Madrid ya tiene el partido encaminado.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡Providencial Pavard!!
20' (0-0) | Se plantaba mano a mano el brasileño frente a Josep Martínez, pero en una gran acción defensiva el francés despejó en el último momento. Se quedaba Vini de un posible penalti, como el banquillo madridista, pero no había nada.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡Qué paradón de Courtois a Calhanoglu!!
16' (1-0) Tremendo el disparo del turco en la falta del borde del área, pero le salió muy al lado de un seguro portero belga.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Goooool del Mbappé!!!
14' (1-0) ¡¡Se adelanta el Real Madrid en el partido!! Error grave de Curtis Jones y Bisseck en salida de balón, con Brahim estando listo y Mbappé infalible esta noche, batiendo a Josep Martínez con un perfecto disparo raso.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | El campeón de Italia quiere ser protagonista
10' (0-0) Otra posesión larga del Inter, que suma pases ante la escasa presión madridista. Diouf metió un centro desde el pico del área, pero no llegó Curtis Jones al remate. Lo desvió Huijsen. No están cómodos los hombres de Mourinho.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡Paradón de Courtois!!
3' (0-0) Llegada de Diouf hasta línea de fondo, con un nuevo balón atrás, esta vez para Thuram, pero su potente derechazo lo repelió Courtois con una gran reacción a un potente disparo a bocajarro. Los de Chivu se apuntan la primera ocasión del partido.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡Coomienzaaa el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Bernabéu!! La primera posesión del partido es para el Inter de Milán, empieza presionando alto el Real Madrid.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | ¡¡Saltan los 22 protagonistas!!
Coge el balón Michael Oliver, suena el himno de la Champions y saltan los futbolistas al terreno de juego del Bernabéu. Partidazo el que se va a disputar en esta primera jornada de la competición. El ambiente en las gradas es espectacular.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Dumfries se reencuentra con su exequipo
El sorteo emparejó al Real Madrid con el Inter en el estreno de la Champions y permitió a Denzel Dumfries reencontrarse con sus antiguos compañeros. El holandés, fichado este verano por el club blanco, saludó uno a uno a sus excompañeros antes del partido sobre el Santiago Bernabéu.
Fam 🫂 pic.twitter.com/bIyposeFZh— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 8, 2026
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Brahim: "El míster siempre acierta"
El malagueño, en la previa del partido, en Movistar: "El míster siempre acierta, digo yo, ¿no? Creo que va a haber ahí equilibrio, puedo entrar yo por dentro también, puedo ser casi un centrocampista más. Pero bueno, no voy a dar tampoco más señales porque el partido ya está planteado, siempre lo planteamos de la mejor manera, trabajamos de la mejor manera y vamos a querer intentar dar lo mejor cada uno nosotros".
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | La amenaza del club italiano
El campeón italiano encara el duelo del Santiago Bernabéu con un proyecto sólido y renovado, pero también con el recuerdo de las dos finales perdidas en las últimas cuatro ediciones que disputó y de la eliminación la pasada temporada ante el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final.
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Cinco cambios en el equipo nerazurri
Cristian Chivu, el entrenador del Inter de Milán, ha sorprendido con un once lleno de novedades: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Thuram y Lautaro Martínez.
Sfidiamo il Real Madrid con questi 1️⃣1️⃣⚫🔵 pic.twitter.com/stOJagm0Mn— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 8, 2026
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Real Madrid - Inter de Milán, fútbol hoy en directo | Un nuevo examen
Primer día grande para medir el segundo arranque de José Mourinho, ante un rival especial para él por su pasado exitoso en el Inter, y la mejora convivencia entre Mbappé, Vinícius y Bellingham que acopla y protege ‘Mou’ como clave para volver a conseguir títulos, tras dos años sin lograrlo.
Aunque no llegan en buen momento, sobre todo un Kylian Mbappé que remató siete veces, incluidos un penalti y una doble ocasión clara con el portero batido, ante el Betis y no consiguió marcar. Fallos que marcaron un partido que acabó perdiendo el Real Madrid.