Mbappé, Messi y seis campeones del mundo con España lideran la lista de nominados para el Balón de Oro

Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante su enfrentamiento en el Mundial. Europa Press

Kylian Mbappé, Leo Messi, Lamine Yamal y Rodri Hernández encabezan la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026 anunciada este martes por France Football.

El listado confirma la presencia de seis futbolistas españoles y vuelve a situar al Paris Saint-Germain como el club con mayor peso en la carrera por el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, con diez jugadores entre los candidatos.

Mbappé figura como uno de los nombres principales de una edición marcada por el impacto del Mundial y el dominio de los grandes clubes europeos. El delantero francés aparece tras una temporada de enorme producción goleadora y después de haber sido una de las figuras de Francia en la cita mundialista.

El atacante del Real Madrid compartirá candidatura con sus compañeros Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Marc Cucurella, por lo que el conjunto blanco cuenta con cuatro representantes en la lista.

La presencia de Mbappé adquiere especial relevancia después de que el francés reivindicara públicamente sus opciones en las horas previas al anuncio.

El delantero entendía que su rendimiento en el Mundial y sus registros individuales le situaban en disposición de competir por un galardón que todavía no ha conquistado. France Football anunciará el ganador el próximo 26 de octubre en Londres.

Pedri y Raphinha, grandes ausentes

El Barcelona reúne tres candidatos: Lamine, Pau Cubarsí y Rodri. Así, las dos grandes ausencias entre los 30 nominados son los nombres de dos futbolistas azulgranas: Pedri y Raphinha.

Lamine Yamal vuelve a ser el gran nombre del Barcelona en la nómina. El extremo, todavía con 19 años, afronta otra candidatura al Balón de Oro después de haber sumado La Liga con el Barça y el Mundial con España.

Pedri y Raphinha, con el FC Barcelona. Europa Press

El atacante azulgrana rechazó este martes iniciar una campaña pública por el premio y dejó la decisión en manos del jurado. "No me voy a poner a suplicar nada", afirmó durante su comparecencia previa al debut europeo del equipo de Hansi Flick.

Rodri aparece como otro de los grandes reclamos tras haber recuperado protagonismo en la temporada y ejercer un papel decisivo con España.

El centrocampista, ganador del Balón de Oro de 2024, vuelve a aparecer entre los aspirantes después de un año coronado por la conquista del Mundial, torneo en el que fue elegido mejor jugador.

La representación española la completan Ferran Torres y Fabián Ruiz, del PSG. Ferran entra como el héroe de la final del Mundial, mientras que Fabián vuelve a situarse entre los aspirantes gracias a un curso sobresaliente con el PSG y a su contribución en el éxito mundialista de la Selección.

El regreso de Messi

Otra de las noticias es el regreso de Leo Messi a la lista de nominados, después de ser el principal responsable de que Argentina volviera a pisar la final del pasado Mundial.

Quien no está en la lista es Cristiano Ronaldo, el segundo futbolista de la historia con más Balones de Oro tras el argentino.

El PSG domina la lista con diez futbolistas: el vigente ganador Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Ferran, Fabián y Vitinha.

Dembélé defenderá el premio conquistado en 2025 frente a una competencia de primer nivel en la que también aparecen Harry Kane, Erling Haaland, Lautaro Martínez, Declan Rice, Michael Olise y Luis Díaz.

La relación mezcla referentes consolidados, como Messi, Rodri y el propio Mbappé, con futbolistas de una nueva generación encabezada por Lamine y Cubarsí.