Leo Messi explota su faceta empresarial: tras el Cornellà, llega a un principio de acuerdo para comprar el Eldense

Leo Messi está cerca de convertirse en propietario del Eldense, conjunto que milita en Segunda División, después de alcanzar un principio de acuerdo para hacerse con el control total del club.

La operación supondría un nuevo paso en la expansión del exfutbolista argentino como empresario dentro del fútbol profesional español, tras la adquisición este año del UE Cornellà, de la Tercera Federación catalana. Messi asumiría el 100% de la propiedad del club valenciano y la operación se realizaría sin la participación de terceros.

Los abogados del argentino llevaban tiempo negociando con el grupo inversor colombiano TH, con Juan Carlos Trujillo a la cabeza, que a su vez había adquirido hace un año las acciones a Pascual Pérez.

Las negociaciones han llegado este martes a un punto decisivo con un principio de acuerdo definitivo para que Messi se convierta en el principal accionista del Eldense.

La operación todavía deberá superar los últimos trámites jurídicos y contractuales, incluido el proceso de 'due diligence' de la entidad alicantina, además de contar con la correspondiente autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La previsión es que el acuerdo se haga oficial en los próximos días. Si finalmente se completa la operación, Messi dará un nuevo paso en su faceta empresarial dentro del fútbol español y se situará al frente de un club profesional por primera vez en el país. El argentino ya participa en la propiedad del Cornellà, aunque el conjunto catalán compite actualmente en Tercera RFEF.

Leo Messi, durante el Mundial de fútbol 2026. Europa Press

La entrada del futbolista del Inter de Miami en el accionariado del Eldense supondría un cambio de gran magnitud para una entidad que cuenta con alrededor de 3.500 abonados en una localidad de poco más de 55.000 habitantes. Además, la inversión sería asumida íntegramente por Messi, sin la participación de otros socios o antiguos futbolistas.

El impacto de la operación también podría trasladarse a las gradas. El Nuevo Pepico Amat, que ha sido objeto de distintas remodelaciones durante los últimos años, dispone de un aforo cercano a los 5.800 espectadores.

Una capacidad que podría verse limitada ante la expectación internacional que previsiblemente generaría la incorporación de Messi a la propiedad del club del Medio Vinalopó.