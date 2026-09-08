Lamine Yamal se desmarca de Mbappé en la carrera por el Balón de Oro: "No voy a suplicar nada"

Lamine Yamal no quiere convertir su candidatura al Balón de Oro en una campaña pública.

El delantero del FC Barcelona, uno de los grandes aspirantes al galardón que France Football empieza a perfilar este martes con el anuncio de los nominados, defendió el peso de su temporada con el club y con la selección, pero dejó claro que no pretende reclamar el premio de manera insistente.

"No me voy a poner a suplicar nada", respondió en la rueda de prensa previa al estreno azulgrana en la Champions League.

La postura de Lamine contrasta con la exhibida este lunes por Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid reivindicó abiertamente sus opciones tras un Mundial en el que terminó como máximo goleador, alcanzó el récord histórico de tantos en la competición y condujo a Francia hasta la cuarta plaza.

"Pienso que este puede ser un buen año para ganar el Balón de Oro", afirmó el atacante francés, que además sostuvo que, desde una consideración personal, siempre se ve como el mejor futbolista del mundo.

Lamine, en cambio, trasladó la decisión a los periodistas que conforman el jurado. El azulgrana entiende que su labor no consiste en persuadir a quienes votan, sino en haber reunido méritos suficientes sobre el campo.

"No depende de mí, depende de vosotros, de los periodistas", señaló. El extremo puso en valor su rendimiento durante el curso con el Barça y España y admitió que cree tener "posibilidades" después de firmar "un gran año".

Lamine Yamal, en un entrenamiento del FC Barcelona. Europa Press

Preguntado de forma expresa por la necesidad de promocionar su figura en la carrera por el premio, el atacante fue todavía más contundente. "No, no creo que necesite hacer campaña para ganar el Balón de Oro. No os tengo que convencer de nada", afirmó.

Su argumento se apoya en los éxitos colectivos de la última temporada: el título mundial conquistado con España y una nueva liga para el Barcelona. "He hecho un trabajo muy bueno este año, hemos sido campeones del mundo y hemos ganado la liga otra vez. Es vuestro trabajo", añadió.

El mensaje llega en una jornada clave para el Balón de Oro. France Football y UEFA hacen pública la lista de candidatos de la edición de 2026, cuya ceremonia está prevista para el 26 de octubre en Londres.

La carrera aparece más abierta de lo habitual, con futbolistas que han acumulado grandes cifras individuales, títulos nacionales, éxitos europeos y actuaciones decisivas en el Mundial.

Mbappé es uno de los nombres centrales de ese debate. El francés marcó diez goles en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y elevó a 22 su registro total en la historia del torneo, una marca que le sitúa como máximo realizador de la competición.

Sin embargo, el Real Madrid cerró la temporada sin títulos, una circunstancia que añade complejidad a la valoración de una candidatura respaldada por sus números y por su impacto con Francia.

Lamine evitó entrar en comparaciones personales o alimentar una confrontación verbal con su rival madridista. Su respuesta cuando fue consultado por el hecho de que Ousmane Dembélé no le sitúe como favorito resumió esa distancia respecto al ruido externo.

"Es amigo de Kylian, ¿no?", bromeó antes de restar trascendencia a la opinión del francés. "No hace falta enseñarle el año que he hecho", concluyó.

El sueño de la Champions

El joven futbolista afronta, además, una temporada de creciente responsabilidad en el Barcelona. A sus 19 años figura ya entre los capitanes de la plantilla, una condición que describió como un privilegio y que relacionó con el respaldo del vestuario.

Lamine citó a Raphinha, Pedri y Eric García como referentes por la manera en que le recibieron al llegar al primer equipo.

Pero la prioridad inmediata no es individual. El Barça inicia este martes una nueva Champions League, la competición que Lamine considera más especial y el gran objetivo colectivo del curso. "No hay más motivación que la Champions", afirmó.

Lamine Yamal, en rueda de prensa con el FC Barcelona. Europa Press

El extremo subrayó la ilusión general de una plantilla que pretende recuperar el máximo trofeo continental, mientras él persigue una mejora constante pese a su precocidad.

Ese es también el contexto desde el que sitúa el Balón de Oro: como una consecuencia eventual, no como una meta que condicione su discurso.

Mbappé ha levantado la mano para poner en valor su Mundial y su ambición; Lamine responde con títulos, rendimiento y una frase que delimita su posición ante los votantes: "No me voy a poner a suplicar nada".