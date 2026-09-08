De la Fuente, Luis Enrique, Arteta y Emery rozan el pleno español de nominados a mejor entrenador del año

El fútbol español domina la lista de aspirantes al premio a mejor entrenador de la temporada.

France Football ha incluido a Luis de la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta y Unai Emery entre los cinco candidatos al galardón masculino, con Vincent Kompany como único técnico no español en una relación que reconoce los éxitos cosechados durante el curso 2025-26. La presencia de cuatro entrenadores españoles deja a la escuela nacional a las puertas de un pleno que habría sido histórico.

La nómina reúne al seleccionador campeón del mundo, al técnico que retuvo la Champions League con el PSG, al responsable del regreso del Arsenal a la cima inglesa y al arquitecto de una campaña continental inolvidable para el Aston Villa. Kompany completa la terna tras firmar un doblete nacional con el Bayern Múnich.

Luis de la Fuente parte con uno de los currículos más potentes de la temporada. España se proclamó campeona del mundo en 2026 tras imponerse a Argentina en la final, después de superar una fase eliminatoria en la que dejó fuera a Austria, Portugal, Bélgica y Francia.

El combinado español también había dominado su grupo de clasificación con cinco victorias y un empate, 21 goles a favor y solo dos en contra. El título mundial amplió una etapa excepcional del técnico riojano, que ya había conducido a la selección hacia la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa de 2024.

Luis Enrique, por su parte, volvió a llevar al PSG a la cima europea. El conjunto parisino conquistó la Champions League por segunda campaña consecutiva al derrotar al Arsenal en la final de Budapest, resuelta en los penaltis tras el 1-1 del encuentro.

El entrenador asturiano se convirtió así en el segundo técnico de la era Champions que encadena dos títulos consecutivos, después de Zinedine Zidane. Además, el PSG revalidó la Ligue 1 y levantó la Supercopa de Europa, confirmando su continuidad como referencia del fútbol francés y continental.

Los nominados de France Football al premio a mejor entrenador del año. France Football

Arteta recibió el reconocimiento tras acabar con una espera de 22 años del Arsenal por el título de la Premier League. Los londinenses fueron campeones con una jornada de margen, firmaron 27 victorias y siete empates en las 38 fechas y lideraron la clasificación desde octubre salvo durante una semana.

El equipo inglés alcanzó, además, la final de la Champions sin perder ningún partido antes de caer ante el PSG en la tanda de penaltis. El curso devolvió al club al primer plano y consolidó el proyecto del técnico guipuzcoano.

La candidatura de Emery responde a un doble éxito con un marcado valor histórico. El Aston Villa terminó cuarto en la Premier League y aseguró su vuelta a la Champions por segunda vez en tres temporadas.

Pero el gran hito llegó en la Europa League: la victoria por 3-0 ante el Friburgo en la final entregó al club su primer gran trofeo en tres décadas. El vasco alcanzó, además, su quinta conquista en la competición, una cifra que agranda su condición de especialista en el torneo.

Kompany, único 'extranjero'

Kompany representa la alternativa belga frente al dominio español. El Bayern conquistó Bundesliga y Copa alemana, perdió solo un partido en toda la temporada y aventajó en 16 puntos al Borussia Dortmund en el campeonato. Su equipo también alcanzó las semifinales de la Champions, donde fue eliminado por el PSG.

La elección final distinguirá a un entrenador, pero la lista ya subraya un dato rotundo: cuatro de los cinco aspirantes han llevado sello español en una temporada marcada por los títulos nacionales, europeos y mundiales.