El éxito de Marta Cardona, 31 años, más allá del fútbol: un ambicioso proyecto que integra IA y sinergias con el baloncesto

A sus 31 años, tras brillar en la Real Sociedad, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, Marta Cardona ha regresado a sus raíces. Pero su vuelta al Zaragoza CFF no responde a un retiro dorado, sino a un plan empresarial de hondo calado.

Ha decidido bajar tres categorías para liderar un proyecto que busca redefinir el deporte femenino regional. "Ahora con 31 años y viendo todo de otra manera... es que justo se ha dado en el momento perfecto", reflexiona Cardona en el canal de Youtube 'El Patio'.

El pilar de esta revolución es la adquisición del club por parte de NH Capital, un fondo de inversión que ha diseñado un ecosistema deportivo pionero. En primer lugar, destaca la alianza con el Casademont Zaragoza, el exitoso club de baloncesto femenino de la ciudad.

El grupo inversor ha unificado ambas entidades con el fin de asimilar la estructura profesional de las baloncestistas. Cardona explica que se busca "profesionalizarlo como lo han hecho ellas" y que, mediante esta fusión, ambas disciplinas se irán "apoyando para llegar a lo que han llegado ellas".

El plan arquitectónico incluye levantar una gran ciudad deportiva que albergará un pabellón de baloncesto, gimnasio y campos de césped natural de última generación.

La segunda vertiente es tecnológica. NH Capital, que cuenta con profesionales vinculados a Microsoft, ha sabido leer la coyuntura regional de la mano de las administraciones públicas.

Según la internacional española, el objetivo es potenciar un área en pleno auge: "Zaragoza va a ser como el eje central de la inteligencia artificial". Con el apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón, este plan integrará soluciones de Big Data aplicadas al rendimiento del deporte femenino.

Marta Cardona, en un partido con la selección española RFEF

Fuera de la estructura del club, Cardona también ejerce como la cara visible de Top Fen, una academia de tecnificación para fútbol femenino nacida del talento local.

En este ámbito, Marta se apoya en su experiencia con las cirugías de rodilla para aconsejar a sus socias: "Tenéis que hacer algo completamente diferente... tenéis que diferenciaros de algo que sea específico para el femenino".

La academia destaca por una preparación física adaptada a los cambios biológicos de las niñas, ofreciendo una metodología empática que rompe con los tradicionales modelos masculinos.

A sus 31 años, el retorno de Cardona es un paso firme hacia su madurez. Un proyecto que demuestra que el legado de una jugadora de élite puede traspasar el campo de juego para impactar en la innovación tecnológica y la igualdad metodológica.