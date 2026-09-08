"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende": la reivindicación de un Bernabéu lleno de banderas de la ciudad autónoma

Real Madrid

Inter

El Santiago Bernabéu se convirtió en escenario de apoyo a Ceuta durante los minutos previos al duelo entre el Real Madrid y el Inter de Milán, correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Champions. El Fondo Sur se llenó de banderas de la Ciudad Autónoma mientras desde las gradas se entonaba el ya habitual "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!".

Las enseñas ceutíes compartieron protagonismo con las habituales banderas del Real Madrid y de España en una noche especialmente señalada por el estreno europeo del conjunto blanco.

La imagen cobró todavía más relevancia después de la polémica surgida durante las horas previas al encuentro. En redes sociales habían circulado informaciones que apuntaban a una supuesta prohibición del Real Madrid para acceder al estadio con banderas de España o de sus comunidades y ciudades autónomas.

El club madridista salió al paso de esas informaciones mediante un comunicado en el que las calificó de «rotundamente falsas». La entidad recordó que su normativa se ajusta a la legislación vigente y que permite el acceso al estadio con las banderas oficiales del país.

La respuesta quedó patente en las gradas. Miles de banderas de Ceuta ocuparon el Fondo Sur y dejaron una de las imágenes más destacadas de la previa europea en el Bernabéu.

El madridismo aprovechó así el estreno continental ante el Inter para expresar públicamente su respaldo a la Ciudad Autónoma y disipar, con hechos, la polémica generada en las horas anteriores.