Álvaro Morata, 33 años: "Mi mujer es de un pueblo pequeño de Venecia y me gusta vivir allí. Siempre ves la misma gente"

A sus 33 años, Álvaro Morata ha tomado una decisión que ha desconcertado a muchos en el mundo del fútbol, pero que para él tiene todo el sentido del mundo.

El delantero madrileño, con una trayectoria impecable en los clubes más prestigiosos de Europa y capitán de la selección española, ha decidido dar un paso atrás en la escala de la repercusión mediática para dar dos adelante en su bienestar personal.

Su destino es el Club Deportivo Leganés, en la Segunda División, un lugar donde ha encontrado el refugio perfecto tras años de intensa presión.

La llamada que cambió su rumbo duró apenas tres cuartos de hora. Una conversación por FaceTime con los directivos del Leganés bastó para convencerlo.

Morata descartó lucrativas propuestas extranjeras y competir en Champions League por un proyecto que le ilusiona enormemente. El delantero valora un reto donde se siente útil, aportando liderazgo y templanza a la plantilla para pelear cada fin de semana por el ascenso.

El impacto de este cambio en su estado de ánimo fue inmediato desde el primer encuentro. Tras su debut, la sensación de paz fue reveladora para el futbolista. Morata confesó el alivio que sintió al regresar a su hogar: "He vuelto a disfrutar hoy en el campo como hacía bastante tiempo que no disfrutaba", dijo este lunes en una entrevista en El Larguero de Cadena SER.

Esta nueva etapa le ha devuelto la ilusión de su juventud, permitiéndole valorar de nuevo las rutinas mundanas del deporte, como viajar con sus compañeros en vuelos regulares, algo que le evoca sus inicios en las categorías inferiores.

Álvaro Morata, junto a su mujer Alice Campello. Europa Press

Esta búsqueda de sosiego no es casual, sino una filosofía de vida que comparte con su entorno. Morata valora la familiaridad por encima del bullicio constante de las grandes urbes.

"Quizás pude haber elegido algún destino un poquito menos competitivo para vivir bien con mi familia, porque al final yo no quiero que parezca que estoy aquí por estar en casa. No es así, porque en Italia también me siento como en casa; mi mujer es italiana y tenemos casa allí también", dice.

En ese sentido, destaca la conexión con la tierra natal de su esposa: "A mí me gusta mucho también Venecia. Me gusta mucho vivir en un pueblecito pequeño porque al final aquí en Madrid estás viendo todo el rato gente nueva, y allí siempre es la misma gente y estoy muy contento, la verdad".

Ese anhelo de estabilidad es lo que ha intentado replicar en el Leganés, un club de barrio donde el cariño de la afición se siente de forma genuina en las calles.

"Volví a disfrutar muchísimo del ambiente de un partido. Me recordó a la época de los filiales, cuando viajas en el filial y no hay nada importante en el viaje ni en el picnic; te adaptas y miras lo mejor de cada cosa. Son cosas cotidianas, pero yo las disfruté muchísimo", señala.

Para Morata, el fútbol de élite ya no se mide únicamente en goles o trofeos individuales. Con la madurez que otorgan los golpes de la carrera profesional, ha aprendido que la verdadera victoria radica en la tranquilidad familiar y en la salud mental.

En el sur de Madrid, lejos de los focos de la Champions, el delantero está escribiendo un capítulo valiente, demostrando que a veces, para volver a ser feliz, es necesario regresar a los orígenes.