Miguel Ángel Galán denuncia a Infantino y pide investigar su plan de privatizar el Mundial y los nexos con Donald Trump

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por Miguel Ángel Galán, ha presentado este lunes una denuncia ante la Comisión de Ética de la FIFA para que investigue al presidente del organismo, Gianni Infantino.

El escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, solicita la apertura de una investigación contra el dirigente ítalo-suizo para determinar si incurrió en alguna infracción en tres asuntos: su fallido plan para explotar los derechos del Mundial, la creación y posterior entrega del Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump y el denominado caso Balogun.

La denuncia de Miguel Ángel Galán ha sido presentada el mismo día en el que la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) han emitido un comunicado conjunto en el que reprochan al máximo organismo mundial su gestión de la fallida propuesta de abrir a inversión privada una participación en los grandes torneos de la FIFA.

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