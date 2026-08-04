Entra en vigor: el CTA publica las nuevas reglas del fútbol español, incluidas 4 revisiones más que podrá hacer el VAR

Munuera Montero revisando una jugada en el monitor del VAR durante un partido de Liga EFE EFE

La temporada 2026-27 comenzará con importantes cambios en el reglamento del fútbol español. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado las nuevas directrices que entrarán en vigor desde el inicio de las competiciones oficiales la próxima semana.

Varias de estas modificaciones ya fueron probadas durante el Mundial de 2026, mientras que otras llegan para resolver acciones que generaron polémica en las últimas temporadas, con casos de equipos españoles como principales protagonistas.

El objetivo es unificar criterios y reducir las pérdidas de tiempo para así poder disfrutar de más tiempo de juego y así, conseguir que ver un partido sea más entretenido.

Las novedades afectan a aspectos muy diferentes del juego. Desde el tiempo permitido para realizar una sustitución hasta nuevas competencias del VAR, pasando por los penaltis con doble toque o las lesiones de los porteros.

Cambios para acelerar el juego

Uno de los cambios más importantes afecta a las sustituciones. El jugador reemplazado dispondrá únicamente de diez segundos para abandonar el terreno de juego desde que el árbitro autorice el cambio o se muestre el panel electrónico.

Si supera ese tiempo sin una causa justificada, como una lesión o un problema de seguridad, deberá salir igualmente. Sin embargo, el sustituto no podrá entrar hasta la primera interrupción transcurrido un minuto de juego efectivo.

Cuando se produzcan varias sustituciones al mismo tiempo, todos los futbolistas que abandonen el terreno de juego deberán hacerlo dentro del mismo límite de diez segundos establecido por la nueva normativa.

Soto Grado revisa una acción en el VAR durante El Clásico. Reuters

El CTA también endurece las medidas contra las pérdidas de tiempo durante los saques de banda y los saques de meta. El árbitro iniciará una cuenta atrás visible de cinco segundos antes de aplicar sanciones.

Si un equipo demora un saque de banda, perderá la posesión en favor del rival. Si el retraso se produce durante un saque de portería, la consecuencia será la concesión de un saque de esquina.

Las lesiones de los porteros también cambian a partir de esta campaña. Cuando un guardameta necesite asistencia médica, el entrenador deberá designar inmediatamente a un jugador de campo para abandonar temporalmente el terreno de juego.

Ese futbolista permanecerá fuera durante un mínimo de un minuto después de la reanudación. Si el técnico no toma una decisión en diez segundos, será el capitán quien determine qué compañero abandona el césped.

El árbitro José María Sánchez Martínez consultando el VAR en un partido de Europa League Reuters

La norma contempla tres excepciones. No se aplicará cuando la lesión derive de una falta que requiera atención inmediata, exista un choque entre varios jugadores o el portero presente una hemorragia.

Los jugadores de campo tratados sobre el terreno de juego también deberán permanecer fuera durante un minuto antes de regresar, siempre con la autorización expresa del árbitro principal.

Más aclaraciones para evitar polémicas

Otra modificación afecta a las reanudaciones del juego. Cuando un saque de banda, una falta o un córner se ejecuten desde un lugar incorrecto, el árbitro podrá aplicar la ventaja si el rival recupera inmediatamente el balón.

Si esa posesión clara no se produce, el colegiado ordenará repetir la acción o sancionará la infracción correspondiente, evitando detener innecesariamente el juego cuando el equipo defensor ya obtiene ventaja.

Julián Álvarez, en el momento de su lanzamiento de penalti. Reuters

El CTA también adapta el reglamento sobre el doble toque en los penaltis siguiendo el criterio aprobado por la IFAB tras la polémica protagonizada por Julián Álvarez en la Liga de Campeones.

Si el lanzador toca accidentalmente dos veces el balón y el penalti termina en gol, el lanzamiento deberá repetirse. En cambio, si falla después de ese doble contacto involuntario, el intento se considerará definitivamente fallado.

Otra aclaración afecta al saque de meta. Si el portero pone el balón en juego y un compañero lo toca deliberadamente con la mano dentro del área antes de continuar la jugada, el árbitro señalará penalti.

La medida pretende evitar interpretaciones distintas como las surgidas la pasada temporada en la acción protagonizada por Marc Pubill durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en los cuartos de final de la Champions.

Nuevas revisiones del VAR

Las modificaciones también alcanzan al VAR, que amplía los escenarios en los que podrá actuar para revisar determinadas decisiones del equipo arbitral. En concreto:

• Tarjeta roja resultante de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

• Error de identidad cuando el árbitro muestra una tarjeta amarilla o roja, pero ha sancionado claramente al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos por la infracción en cuestión. La infracción en sí no puede revisarse, salvo en el contexto de un error de identidad.

-Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se recibió con agrado el uso de la cláusula de confusión de identidad para gestionar las simulaciones, que se incluirá en la revisión detallada del protocolo del VAR anunciada en la circular n.º 32.

Sin embargo, no se podrá utilizar como tal hasta que se concluya dicha revisión.

- El error de identidad es un incidente revisable por el VAR solo cuando el árbitro sanciona al jugador equivocado por la infracción sancionada por el propio árbitro. Ejemplos:

Un jugador es amonestado por una infracción por mano cometida por otro jugador.

Un jugador es amonestado por una entrada temeraria cometida por otro jugador.

Cualquier situación similar en la que el árbitro sanciona una infracción, pero muestra la sanción disciplinaria al jugador equivocado.

- La corrección de la decisión del árbitro de sancionar la infracción en sí no puede revisarse en este contexto. La revisión se limita exclusivamente a la identidad del jugador infractor.

- Las únicas excepciones son los incidentes que entran dentro de las demás categorías revisables por el VAR, es decir: goles e infracciones previas a un gol, decisiones relativas a penaltis e incidentes de tarjeta roja.

• Saque de esquina concedido claramente de forma incorrecta, incluso cuando el balón ha salido del terreno de juego por encima de la línea de banda, siempre que pueda hacerse de inmediato y sin retrasar la reanudación. Si el saque de esquina se ejecuta rápidamente, la decisión no puede cambiarse. La "señal de TV" es obligatoria si la decisión se cambia tras recibir información del VAR.

- Se subraya que un saque de esquina concedido incorrectamente puede ser un incidente revisable por el VAR solo en casos muy claros, siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego.

• Si un atacante comete una infracción antes de que el balón esté en juego en un tiro libre o en un saque de esquina del equipo atacante y los miembros del equipo arbitral en el terreno de juego no detectan la infracción, el VAR podrá intervenir y recomendar una «revisión en el terreno de juego» siempre y cuando la infracción:

- Sea una posible expulsión por conducta violenta, escupir, morder o actuar de forma extremadamente ofensiva, insultante o humillante; y/o

- Continúe cuando se golpee el balón o tras haberlo golpeado; y/o

- Se produzca tras la señal del árbitro (con la mano, el brazo y/o el silbato) para que se ejecute el lanzamiento y la infracción tenga un efecto directo e inmediato y:

ayude al equipo atacante a marcar gol o a generar una ocasión de gol; y/o

menoscabe la capacidad del equipo defensor para impedir que le marquen gol; y/o

provoque que el equipo defensor cometa un penal y/o una infracción sancionable con tarjeta roja por evitar una ocasión manifiesta de gol o con una segunda tarjeta amarilla por evitar una ocasión manifiesta de gol o por detener un ataque prometedor o interferir en él.